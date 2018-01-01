УПРАВДЕЛАМИ исполкома Сергей Донец: ДЕЛАЙТЕ то, не скажу ЧТО!

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

Никопольчане, продолжается борьба власти с общественностью. На первый план вышел управделами исполкома Сергей Донец, который, на мой взгляд, уже считает себя ГЛАВНЫМ должностным лицом Никополя.События двух последних дней подтверждают этот вывод.Итак, 14 января по инициативе ОС «Никопольчане» состоялось СОВМЕСТНОЕ заседание общественных организаций, ведущих БОРЬБУ с КОРРУПЦИЕЙ. Повестка дня – выдвижение ТРЕХ уполномоченных лиц, которые должны стать членами Конкурсной комиссии по выбору независимых членов Наблюдательных советов Коммунальных предприятий.Эта процедура предусмотрена Решением сессии городского совета от 30 ноября. Напомню, Наблюдательные советы Коммунальных предприятий должны быть созданы до 1 апреля 2019 года и в каждый из них должны войти по 2 независимых представителя от общественности.В соответствии с объявлением, размещенным на официальном сайте городского совета (и которое почему-то СПРЯТАНО в разделе «Сервисы» - по указанию Донца ???), для выдвижения ТРЕХ уполномоченных лиц в состав Конкурсной комиссии необходимо предоставить следующие документы:• протокол спільного засідання громадських організацій, що проводять свою діяльність у сфері протидії корупції,• копію Статуту та інформація про діяльність організації за останній рік,• заяву про членство в конкурсній комісії,• автобіографію та резюме представника.Мы провели 14 января указанное совместное заседание, выбрали ТРЕХ представителей от общественности и 16 января отнесли пакет документов в исполком.На следующий день, 17 января, мы получили ответ от управделами Сергея Донца, в котором он делает вывод, что наши документы «не соответствуют в полной мере п.4 «Порядка создания, организации деятельности и ликвидации Наблюдательного совета КП НМР». Уверяю ГРОМАДУ, что данное утверждение С.М.Донца не соответствует действительности.На словах господин Донец посоветовал разделить ОДИН требуемый документ «автобиографию и резюме представителя» на ДВА: отдельно АВТОБИОГРАФИЮ и отдельно РЕЗЮМЕ (хотя, в перечне требуемых документов, это значится как ЕДИНЫЙ документ).Не принципиально, мы выполнили пожелание Сергея Михайловича и сдали ТРИ автобиографии и ТРИ резюме в канцелярию.После обеда секретарь совместного собрания Елена Волкова подошла в отдел по взаимодействию с общественностью и поинтересовалась судьбой нашего пакета документов. Начальник отдела Алла Яницкая сказала, что документы якобы не соответствуют Решению сессии городского совета и повела Елену Евгеньевну на прием к С.М.Донцу.В своем кабинете господин ДОНЕЦ подтвердил, что поданные документы он считает неправильно составленными. На вопрос Елены Волковой – в чем недостатки? – Сергей Михайлович отвечать ОТКАЗАЛСЯ. Наверное, ещё не придумал СУТЬ "недостатков"…Высокий чиновник посоветовал читать Решение сессии городского совета. В ОФИЦИАЛЬНОМ ответе он объявил, что в случае не устранения недостатков (о которых чиновник промолчал), Конкурсная комиссия будет создана БЕЗ представителей общественности.Сергей Михайлович, мы читать УМЕЕМ, а лично для Вас я разъясняю некоторые азбучные истины (так как Вы получаете зарплату из народных денег):1. В соответствии с Правилами этического поведения должностных лиц местного самоуправления: …. Основною метою діяльності посадових осіб місцевого самоврядування є служіння народу України та територіальній громаді, охорона та СПРИЯННЯ реалізації ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ людини і громадянина.Другими словами, Вы ОБЯЗАНЫ были разъяснить, в чем заключается суть Ваших претензий.2. Мы выбрали достойных людей и подали требуемый пакет документов. Никакие субъективные домыслы от УПРАВДЕЛАМИ исполкома (не там поставлена запятая, не указана фамилия какого-то родственника в автобиографии, не предоставлена копия диплома, нет справки об отсутствии судимости или не приложен кусочек сала в шоколаде) НЕ МОГУТ служить основанием для отказа в реализации общественностью СВОИХ ПРАВ.3. Сергей Михайлович Донец не имеет полномочий издавать Распоряжение о создании Конкурсной комиссии – это прерогатива городского головы. Поэтому он не может знать, какое решение примет А.П.Фисак. Если, конечно Донец не выполняет ЗАКАЗ Фисака на то, чтобы не допустить общественность до участия в Конкурсной комиссии.4. Контроль за созданием Наблюдательных советов (и Конкурсной комиссии) осуществляет не УПРАВДЕЛАМИ, а профильная Постоянная комиссия городского совета (так записано в Решении сессии). Так что С.М.Донец неправомерно ставит себя ВЫШЕ депутатов, хотя любой чиновник подотчетен городскому совету.Подождем теперь Распоряжения городского головы А.П.Фисака, которым он должен создать Конкурсную комиссию и включить туда ТРОИХ представителей общественности. Узнаем: - какова истинная степень влияния УПРАВДЕЛАМИ на Никопольского городского голову?Назовём это «ТЕСТОМ на дееспособность нашего градоначальника». В случае нарушения прав общественности на участие в формировании Наблюдательных советов - последуют ответные действия.P.S.: дееспособность - способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности.