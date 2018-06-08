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В рубрике «Поговорим об оружии» поговорим на тему «Легендарная винтовка Remington 700», сегодня в 11:00


В рубрике «Поговорим об оружии» поговорим на тему «Легендарная винтовка Remington 700», сегодня в 11:00
В гостях студии: Олег Козельский, директор магазина "Кобра"

В рубрике «Поговорим об оружии» поговорим на тему «Легендарная винтовка Remington 700»

В рубрике «Поговорим об оружии» поговорим на тему «Легендарная винтовка Remington 700» В гостях судии: Олег Козельский, директор магазина "Кобра" Хочу отметить что ранее данную рубрику вели на ютубе, см. плейлист: https://www.youtube.com/watch?v=yDbO1co0A2k&list=PLvBH7JdnBjAYKy_Vq43t-jiqiE-ojrGtq

Опубліковано Виктором Артеменком Пʼятниця, 18 січня 2019 р.


Хочу отметить что ранее данную рубрику вели на ютубе, сейчас в связи с временной блокировкой в группе ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

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