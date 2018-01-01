"БЛИЗЬКО 80 СВЯЩЕНИКІВ УПЦ МП УЖЕ ПОЇХАЛИ НА РОСІЮ" – ПРОТОІЄРЕЙ ПЦУ (відео)

Священик ПЦУ розповів про механізм переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ, який діє на сьогодні"Я не знаю, наскільки точні ці дані, але десь близько 80 священиків Московського Патріархату вже поїхали в Росію". Про таке в ефірі "5 каналу" розповів протоієрей Православної Церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтава Олександр Дедюхін. На його думку, поїхали найрадикальніші представники УПЦ МП.Також священник ПЦУ вважає, що не всіх з УПЦ МП треба приймати в нову Православну Церкву України. "Зовсім страшних людей, як митрополит Павло, приймати не потрібно", – наголосив він.І пояснив, що наразі діє такий механізм переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ: "Церковна громада пише заяву правлячому архієрею ПЦУ про перехід. Архієрей приймає рішення – прийняти цю громаду, чи не прийняти, і відповідно, священика вводять у штат ПЦУ".Детальніше про перехід на новоюліанський календар та чи буде при цьому перехідний період –дивіться у повному відео інтерв'ю: