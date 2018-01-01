Вчера, 11 января 2019 года примерно в 14:30 в результате ДТП погиб Василий Думанский.Познакомился я с ним будучи как военкор летом 2015 года в Новгородском Донецкой обл.,в августе 2016 года приезжал к нему, опять же в расположение, в Зайцево (Донецкой обл.).Потом он был тяжело ранен и виделись мы уже в Никополе.Что могу сказать. Как о командире правильнее скажут сослуживцы, но я находясь на передке видел в нем не сколько полковника ВСУ сколько старшего среди равных. Человек мудрый и бесстрашный, с отличным чувством юмора и с оптимизмом смотрящий в будущее. Таким вот и останется в моей памяти полковник Василий Думанский. Пусть земля ему будет пухом.