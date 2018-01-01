ВСЕ НОВОСТИ:

В Никополе все как всегда. Воришки - воруют, работяги – работают, Никопольчане … (видео)


В Никополе все как всегда. Воришки - воруют, работяги – работают, Никопольчане …

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Воришки-барыги, объясните пожалуйста людям с ул. Ломоносова как им теперь встречать Новый Год. В болоте, по шею? (видео)

Как воришки ходят по домам, по утрам (видео)

Никопольчане в знак протеста против отсутствия ремонта дорог перекрыли направление в районе 1го квартала. Воришки называющие себя "Мы власть" не реагируют

Жители Никополя избили бригаду электриков НРЭС

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.