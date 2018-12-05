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Прямой эфир: "Что делать с попами РПЦ?", 09 января, в 12:00

7 января в группе "газета ГОРОД Никополь" на ФБ, участником Денис Бабенко был размещен коротенький материал: 
"Громада!
Україна получила ТОМОС на автокефалію,
Треба щось робити з попами РПЦ.
Пропоную їх позбутись - "Чемодан, вокзал, раися".

Материал коротенький, но вызвал волну критики и множество жалоб администратору группы.
Удалять материал я не намерен, а мои попытки вывести дискуссию комментаторов в мирное русло не увенчались успехом потому предложил Денису Бабенко и тем кто пишет мне жалобы на этот его пост созвонится со мною, и обсудить проблему в прямом эфире.

С Денисом созвонились. Он готов  прибыть в редакцию к 12:00 и открыто высказать свое мнение. Дело за вами: - Те кто писал жалобы, те кто требовал забанить Дениса и удалить материал, те кто, видимо, за русский мир - ждем вас в редакции по ул. И.Сирка 8/2 к 12:00, где вы так же ОТКРЫТО сможете высказать свое мнение.
Предварительно созвонитесь со мною: - 050 7085305, 096 9727785. 



Так же можете позвонить на указанные моб  во время эфира (номер должен быть открытый, вайбер, вацап и др. НЕ подходит) и высказать свое мнение.
Спасибо!

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