Прямой эфир на тему: "Молодежь Никополя - будущее НАШЕГО города" (04.01 в 11:00)
В гостях студии: кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, Ярослав Соловьев (17 лет)
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)
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