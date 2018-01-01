Прямой эфир на тему: "Молодежь Никополя - будущее НАШЕГО города" (04.01 в 11:00)



В гостях студии: кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, Ярослав Соловьев (17 лет)



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)



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