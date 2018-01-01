ВСЕ НОВОСТИ:

Теория Относительности & А.В. Фисак. (видео)


Никополь, палата №7 : Теория Относительности & А.В. Фисак. 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Напоминание Андрею Фисак: - Когда обещал, добровольно, сложить полномочия (видео)

Рисуем трактор: Никополь, махинации ЖКХ с закупкой тракторов (видео)

Андрей Фисак о личных планах на будущее (видео)

«ДОМКОМ НИКОПОЛЬ» душит людей тарифами и вонью (видео). Открытое письмо и.о. мэра Андрею Фисак

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.