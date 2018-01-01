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Отразится ли на Никопольчанах введенное военное положение?

Отразится ли на Никопольчанах введенное военное положение? (видео)

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