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Отразится ли на Никопольчанах введенное военное положение? (видео)

Отразится ли на Никопольчанах введенное военное положение?

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