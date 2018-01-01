Кому-то в нашем городе не живется спокойно.



Кому-то плохо, когда все хорошо и стабильно.



За эту ночь восемь! поджогов в семи жилых домах – электрощитовых, от которых в некоторых подъездах горели и двери квартир.



Поджигали, с 22.00 до 24.00, когда люди, фактически, уже отдыхают..!



C**и, у меня нет слов…социально ущербные имбицилы.



Если хотите сделать хуже мне, то делайте лично мне, но не отыгрывайтесь на людях.



И еще, я знаю, что «ГЕРОИ» меня читают.



Прочитайте внимательно два раза: я буду вас просто давить и отправлять туда, где место дебилам с диссоциальным расстройством.



Не поможет ни «крыша», ни связи…

Довольно эмоциональный пост, что бывает очень редко, городского головы Покрова, Александра Шаповал.Поддерживаю каждое слово и готов прийти на помощь, если нужно в любое время дня и ночи.