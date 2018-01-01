Безотчетный Депутат, молчаливый Голова…

Виталий Журавлёв‎

Никопольчане, у каждого из нас есть ОБЯЗАННОСТИ, которые установлены городскими депутатами… Например: своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги, платить по утвержденному тарифу за проезд в городском транспорте, соблюдать правила благоустройства, и пр.Да, мы избрали наших депутатов на городских выборах и наделили их полномочиями по решению многих вопросов жизнедеятельности НИКОПОЛЯ, в том числе и ПРАВОМ распоряжаться СОТНЯМИ миллионов гривен из городского бюджета.Но есть у депутатов городского совета и СВОИ обязанности, которые они добровольно возложили на себя, приняв присягу депутата. Одна из главных обязанностей каждого депутата Никопольского городского совета – не реже одного раз в год ОТЧИТЫВАТЬСЯ перед своими избирателями (статья 16 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов»).Отчет депутата должен содержать довольно обширные сведения:- про деятельность депутата в городском совете и в комиссиях;- о работе в избирательном округе;- о принятых городским советом и его исполнительными органами решениях и о ходе их исполнения;- о личном участии депутата в обсуждении, принятии и в исполнении решений совета и его органов;- об исполнении наказов избирателей.О проведении отчета депутат обязан заблаговременно (за 7 дней) уведомить избирателей. Отчет должен быть подготовлен в ПИСЬМЕННОЙ форме и подлежит обязательной ПУБЛИКАЦИИ (Разъяснение Постоянного комитета Верховной Рады Украины от 7.10.2015 года).Мы решили проверить, каким образом выполняют требования Закона действующие депутаты городского совета.Итак, уже прошло ТРИ года полномочий нынешнего депутатского корпуса.42 депутата.Минимум по 1 отчету в год.Итого 126 отчетов перед избирателями.Эти отчеты должны были анонсироваться за 7 дней и подлежали обязательной публикации.За последние ТРИ ГОДА я не слышал практически ни одного разу о проведении отчета (не путать со встречей!) депутата перед избирателями. Но решил перепроверить и в августе направил запрос на имя городского головы с просьбой предоставить информацию о КОЛИЧЕСТВЕ отчетов депутатов перед своими избирателями.Ответ был предсказуемым: за три года только ОДИН депутат провел ОДИН отчет – депутат Юхно М.С. отчитался перед избирателями. Было это в декабре 2017 года. Всё.Я сделал трехмесячную паузу с надеждой – может быть, городской голова обратит внимание на грубое нарушения депутатами своих обязанностей? Куда там, никакого проекта Решения наш городской голова не подготовил, хотя по требованиям статьи 16 Закона «О статусе депутатов местных советов» «сроки проведения Отчетов депутатов перед избирателями определяются городским советом».ТРИ ГОДА депутатской безотчетности…А.П.Фисак якобы ничего не замечает, хотя именно он отвечает за соблюдение Законов Украины на территории Никополя. По моему твердому убеждению, замалчивание со стороны городского головы и является главной причиной 125-ти фактов нарушений требований Закона.Совсем неудивительно, если вспомнить, как «подпольно» в прошлом году провел Андрей Петрович свой личный отчет перед Громадой. Предложения общественности о строгой регламентации Порядка отчета городского головы «положены под сукно», а профильная депутатская комиссия (руководитель – депутат Ю.Ф.Мотриченко) делает вид, что никакой проблемы не существует.Следует отметить, что вопрос проведения ежегодных отчетов депутатов перед избирателями регулярно мониторится различными правозащитными организациями.Ситуация не везде одинакова. Например, в Черновцах и в Краматорске опубликованы 100 процентов отчетов депутатов (информация за 2016 год). В Запорожье – 36%, в Бердянске – 27%, в Житомире, Львове – по 9% (источник: http://dovidnyk.org.ua/).В 2017 году в нашем областном центре из 64 депутатов Днипровского городского совета опубликовали свои отчеты 45 народных избранников (показатель – 70 %).В Никополе, как уже отмечалось, проведен только ОДИН депутатский отчет, да и тот не опубликован. Процент выполнения требований Закона стремится к НУЛЮ.Аналогичная ситуация и в Кривом Роге, что не является оправданием для А.П.Фисака и никопольских депутатов.Напомню, что в соответствии со ст.10 Устава территориальной громады: «жители Никополя имеют право заслушивать отчеты городского головы и депутатов Никопольского городского совета». Но права никопольчан очень часто игнорируются властью…Таковы наши городские реалии. Конечно, есть в составе депутатского корпуса активные и грамотные депутаты, которые добросовестно исполняют большинство своих обязанностей. Но им тоже Законом предписано отчитываться перед избирателями.А есть депутаты, которым просто НЕЧЕГО сказать о своей работе. И которые боятся простого вопроса – «сколько бюджетных гривен было освоено Вашей депутатской фирмой?»Для всех депутатов Никопольского городского совета напоминаю: игнорирование требований Закона о проведении и о публикации ежегодного отчета перед избирателями является основанием для ОТЗЫВА депутата в рамках процедуры народной инициативы.Услышат ли депутаты и городской голова?