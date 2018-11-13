Какой приговор вынесли экс-руководителю Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области

Прошлогодний тендер на эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения общего пользования в Днепропетровской области стоил государству 45 200 000 грн. За эти деньги победитель должен был обслуживать международные и национальные трассы, региональные и территориальные дороги области протяженностью 2 998 500 метров с сентября по декабрь 2017 года. тендер проводила Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.
Впоследствии цена вопроса уменьшилась до 34 650 633,16 грн.
Единственный участник, он же победитель тендера — Дочернее предприятие «Днепропетровский облавтодор» Открытого акционерного общества «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».
В октябре 2017 года казначейство перечислило Днепропетровскому облавтодору 4 млн грн аванса, согласно счету Службы автомобильных дорог. 2 ноября был составлен акт выполненных работ на сумму 1 010 735 грн. Речь идет, судя по материалам уголовного производства о ямочном ремонте отдельных участков очень проблемной дороги Пятихатки-Апостолово-Зеленодольск. Так вот, согласно выводам экспертизы, работы на эту сумму на этой дороге вообще не были выполнены. То есть, акт выполненных работ не подтверждался никакими расходными документами и осмотр «места преступления» подтвердил только холодное фрезерование ямок.
В июле этого года прокуратура Днепропетровской области задержала нескольких специалистов Днепропетровского облавтодора во главе с руководителем этого предприятия.
Их обвинили в создании организованной преступной группировки и присвоении этого самого миллиона грн. Уголовное производство в отношении них еще не закончено, дело будет слушаться в Красногвардейском суде. А вот исполняющему обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области суд уже вынес приговор. Суд признал его виновным в том, что он не проконтролировал действия своих подчиненных, которые составили и подписали липовый акт выполненных работ на 1 010 735 грн.
В ходе судебного заседания Геннадий Немога чистосердечно раскаялся, представитель САД сообщил, что компания не имеет к нему имущественных претензий. В общем, судья Бабушкинского районного суда Лариса Татарчук приговорила руководителя Службы автомобильных дорог к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год, без штрафа и запрета занимать определенные должности. Проштрафившегося руководителя освободили из-под стражи в зале суда.
Тимофей Нагорняк