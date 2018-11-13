Какой приговор вынесли экс-руководителю Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области

Тимофей Нагорняк





Геннадия Немогу судили по статье «служебная халатность». Он не проконтролировал действия своих подчиненных, которые подписали липовый акт выполненных работ на сумму более миллиона грн. Судебная экспертиза выяснила, что работы по этому акту по содержанию дорог общенационального значения общего пользования вообще не выполнялись. Какие дороги пострадали в результате служебной халатности и как наказали виновного — узнавал Информатор. Деньги.Прошлогодний тендер на эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения общего пользования в Днепропетровской области стоил государству 45 200 000 грн. За эти деньги победитель должен был обслуживать международные и национальные трассы, региональные и территориальные дороги области протяженностью 2 998 500 метров с сентября по декабрь 2017 года. тендер проводила Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.Впоследствии цена вопроса уменьшилась до 34 650 633,16 грн.Единственный участник, он же победитель тендера — Дочернее предприятие «Днепропетровский облавтодор» Открытого акционерного общества «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».В октябре 2017 года казначейство перечислило Днепропетровскому облавтодору 4 млн грн аванса, согласно счету Службы автомобильных дорог. 2 ноября был составлен акт выполненных работ на сумму 1 010 735 грн. Речь идет, судя по материалам уголовного производства о ямочном ремонте отдельных участков очень проблемной дороги Пятихатки-Апостолово-Зеленодольск. Так вот, согласно выводам экспертизы, работы на эту сумму на этой дороге вообще не были выполнены. То есть, акт выполненных работ не подтверждался никакими расходными документами и осмотр «места преступления» подтвердил только холодное фрезерование ямок.В июле этого года прокуратура Днепропетровской области задержала нескольких специалистов Днепропетровского облавтодора во главе с руководителем этого предприятия.Их обвинили в создании организованной преступной группировки и присвоении этого самого миллиона грн. Уголовное производство в отношении них еще не закончено, дело будет слушаться в Красногвардейском суде. А вот исполняющему обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области суд уже вынес приговор. Суд признал его виновным в том, что он не проконтролировал действия своих подчиненных, которые составили и подписали липовый акт выполненных работ на 1 010 735 грн.В ходе судебного заседания Геннадий Немога чистосердечно раскаялся, представитель САД сообщил, что компания не имеет к нему имущественных претензий. В общем, судья Бабушкинского районного суда Лариса Татарчук приговорила руководителя Службы автомобильных дорог к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год, без штрафа и запрета занимать определенные должности. Проштрафившегося руководителя освободили из-под стражи в зале суда.