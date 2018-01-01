Запланировали — сделали. В Покрове капитально отремонтировали две дороги в частном секторе

Довольно часто в нашей стране власти буквально ошарашивают горожан различного рода глобальными планами, проектами и обещаниями. Мол, «вот мы в следующем году сделаем тот то и то, построим это и это». Например, отремонтируем ту или иную дорогу, или начнем строить бассейн. Только далеко не всегда грандиозные планы воплощаются в жизнь. Оно как в известном выражении «обещать — не значит жениться».Вот бывает так, что власти наобещают что-то грандиозное прямо «уже в следующем году» или «через пять» лет, а потом приходит время и такие вот «обещальщики» виновато пожимают плечами. И говорят, мол «ну не получилось сделать из-за того и того, но мы хотим и вот через год-два-десять обязательно сделаем, вы нам поверьте». Стоит ли удивляться, что при таком раскладе доверия к таким органам власти у обычных людей в итоге практически не остается. Но бывают исключения.Осенью прошлого 2018-го года мы писали о том, что в городе Покров в 2019-м году в план работ заложены капитальные ремонты двух улиц в поселке Александровка — переулков Алтайский и Павлова. Тот факт, что руководство города запланировали вложить многомилионные инвестиции в инфраструктуру обычного поселка на окраине уже по себе событие неординарное. Потому что ремонтов дороги в поселке Александровка не знали десятилетиями и на некоторых участках здесь не было даже намека на асфальт.И вот сейчас, спустя год, интересно посмотреть насколько реальность соответствует планам и что изменилось за это время. А то мало ли что. В Никополе, например, сколько лет не могли начать ремонт улицы Херсонской, что превратило одну из основных дорожных магистралей города в сплошную «полосу препятствий». Но зато обещали регулярно.Но вернемся к Покрову. Мы побывали в Александровке, чтобы собственными глазами увидеть насколько поменялись указанные 2 улицы.И, если сравнить с фотографиями годичной давности, изменения явно есть. Новый асфальт, новые бордюры, система отвода воды — действительно нормальные дороги, такие какими они должны быть по логике вещей. Какими стали улицы Алтайская и Павлова можете увидеть на свежих фотографиях. Повторимся, разница между старыми и новыми фото ровно год.Не хотелось бы повторяться и злоупотреблять комплиментами в адрес Покрова, но поневоле возникает вопрос — почему там получается сделать то, что было задумано и включено в план? Ведь реализовать подобное действительно непросто, это требует немалых усилий.Необходимо было и проектно-сметную документацию разработать, и согласовать проекты по реконструкции с областным Управлением ЖКХ и строительства, включить проулки Алтайский и Павлова в план работ, обеспечить работу подрядчиков, следить за ходом ее проведения, решать возникающие сложности по ходу работ и делать много других вещей.Но в итоге есть самое главное — результат. То, что год назад было просто планами сейчас стало реальным фактом.В любом городе не бывает так, чтобы все и всегда было идеальным. Но анализируя опыт последних лет в отношении Покрова, стоит признать — в актив его руководства можно занести реальный успехи, а не просто громкие обещания и проекты в «далеком светлом будущем». В этом и есть главное отличие. Потому что факт остается фактом. Еще год назад на упомянутых улицах были раздолбанный асфальт, а людям приходилось обходить лужи и месить осеннюю грязь во время непогоды. Сейчас же здесь просто есть нормальные дороги.Напомним, что в 2018-м году в городе должны провести реконструкцию 4 улиц. Кроме уже упомянутых проулков Алтайский и Павлова это также улицы Горького и Григория Тыквы. Не знаем, что в маленьком горняцком городе запланируют сделать в 2019-м году, но с большинством задач на этот год здесь явно справляются.