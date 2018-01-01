Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі

В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 2 945 МВт.
Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.
Довідка: Радіаційний фон в районі розміщення Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 11 листопада становить 8 - 12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень.
Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.
інформаційний центр, УРЗМІ, ВП ЗАЕС, м. Енергодар