інформаційний центр, УРЗМІ, ВП ЗАЕС, м. Енергодар





11 листопада 2018 року о 00 годині 01 хвилині енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту, який триватиме до 19 січня 2019 року.В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 2 945 МВт.Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає.Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.