Есть ли связь между убийствами школьниц в Харькове и Никополе?

3 ноября 2018 года в пригороде Харькова было найдено тело 15-летней местной жительницы – студентки Алисы Онищук. Девочку задушили. Об этом Nikopolnews узнал из СМИ. В частности, большой материал резонансному убийству посвятило издание «Факты».Согласно информации, полученной Nikopolnews. Алиса жила в Покотиловке, училась в архитектурном колледже.В роковой день 2 ноября ей пришлось идти через лесопосадку к железнодорожной станции. Девочка собиралась ехать на учебу. Из дому Алиса вышла в 7 утра. Пройти ей нужно было по дорожке, проложенной через заросли, а потом пересечь трассу. Весь путь обычным шагом занимает минут 20.Но до станции девчонка не дошла…Мать Алисы тоже ехала в Харьков в тот день, только на следующей электричке. Когда женщина шла через посадку, возле ручья она увидела кроссовку своей дочери. Стала звонить Алисе, но телефон уже был отключен. Вскоре выяснилось, что в колледже девочки нет.Мама долго прочесывала посадку в одиночку, но безрезультатно. Потом на помощь пришли местные жители.Тело задушенной и изнасилованной Алисы со следами побоев на лице обнаружили полицейские только на следующее утро.Журналисты «Фактов» сопоставляют этот ужасный случай с никопольской трагедией. Напомним, 4 июля на окраине Никополя, в районе зон отдыха, была зверски убита 13-летняя Лиза Корешникова. Автор статьи даже нашел определенное внешнее сходство между погибшими девочками. «От Никополя до Покотиловки — всего 330 километров и прямая трасса… Связаны ли между собой эти два преступления, выяснит следствие», - пишет он.Лиза Корешникова погибла от ножевых ранений. Она тоже шла через заросли. И тоже первым обнаружили элемент одежды девочки – кепку.Убийца никопольской школьницы до сих пор не найден, хотя прошло уже 7 месяцев.В Харькове тоже пока глухо.Составлен фоторобот предполагаемого убийцы. Опрашиваются люди…Напомним, что Алисы Онищук пропала, а затем было обнаружено ее тело. Девочка была изнасилована и задушена неизвестным. Ранее стражи порядка опубликовали приметы и фоторобот предполагаемого убийцы. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 187 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина также забрал рюкзак с личными вещами жертвы, сейчас портфель также пытаются найти. Идет расследование.Нацгвардия и полиция обыскивали лесопосадку, в которой произошло преступление.