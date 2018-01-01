А.П.Фисак боится потерять ПОЛНЫЙ контроль над материальными ресурсами Коммунальных предприятий города

В качестве доказательства привожу результаты анализа проектов нормативных документов, которые власть планирует принять на сессии 31 октября. Напомню, будет приниматься Решение о создании Наблюдательных советов при Коммунальных предприятиях города.
Итак, основной вопрос – КАКОВА БУДЕТ КОМПЕТЕНЦИЯ этих Наблюдательных советов? От этого будет зависеть – КТО будет контролировать МНОГОМИЛЛИОННЫЕ материальные и финансовые ресурсы Коммунальных предприятий. Сейчас все рычаги управления находятся в руках А.Фисака, его заместителя С.Тыхенко, начальника УЖКХ В.Зинченко и директоров КП, которых городской голова ЕДИНОЛИЧНО назначает.
Но ситуация ДОЛЖНА измениться – для этого ОБЩЕСТВЕННОСТЬ и выступила с инициативой о создании Наблюдательных советов. Дело в том, что отдельные полномочия Наблюдательных советов закреплены в ЗАКОНАХ Украины. Но Фисак и его подчиненные Законов читать НЕ ХОТЯТ, так как они мешают им «дерибанить» бюджет и ресурсы коммунальных предприятий.
ИТАК, статья 78-1 Хозяйственного кодекса Украины регламентирует, что Наблюдательный совет Коммунального унитарного предприятия назначает (выбирает) руководителя предприятия, который подотчетен СОБСТВЕННИКУ и Наблюдательному совету.
С другой стороны, статья 42 Закона «О местном самоуправлении в Украине» предоставляет городскому голове право:
- назначать и увольнять с должностей руководителей отделов, управлений и других исполнительных органов местных советов, предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к коммунальной формы собственности,
Однако, после создания Наблюдательных советов при КП, данная норма уже НЕ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ к назначению руководителей коммунальных предприятий.
Здесь присутствуют юридические тонкости, но для «гурманов» попробую объяснить. Статья 42 Закона «О местном самоуправлении в Украине» - это ОБЩАЯ норма, регламентирующая право городского головы назначать РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Статья 78-1 Хозяйственного Кодекса – это СПЕЦИАЛЬНАЯ норма, которая регламентирует процедуру назначения руководителя ТОЛЬКО в Коммунальных унитарных предприятиях (то есть, в частном случае – когда в КП создан Наблюдательный совет).
На первом курсе любого юридического ВУЗа изучают дисциплину «ТЕОРИЯ ПРАВА», где студентам объясняют, что если ОБЩАЯ норма и СПЕЦИАЛЬНАЯ норма противоречат друг другу, то применяется СПЕЦИАЛЬНАЯ норма, так как она для того и создана, чтобы регламентировать БОЛЕЕ КОНКРЕТНЫЙ случай.
Итак, мы в своем проекте документа под названием «Виключна компетенція наглядової ради комунального підприємства» изложили норму о назначении и увольнении руководителя КП следующим образом:
До виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства належить:
12. Відбір та подання міському голові кандидатури для призначення на посаду керівника підприємства.
13. Поданням пропозиції міському голові щодо звільнення керівника підприємства. Прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення повноважень одночасно із призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;
Обратите внимание, мы предложили компромиссный вариант – Наблюдательный совет подбирает кандидата, а городской голова его назначает. Практически по всей Украине использована эта форма назначения руководителя КП. Хотя, по Закону можно было бы вообще не задействовать в этом процессе городского голову.
А теперь прочитайте Проект городской власти:
Виключна компетенція Наглядової ради комунального підприємства Нікопольської міської ради
3. Погодження рішення про призначення на посаду керівника Підприємства.
4. Погодження рішення про звільнення з посади керівника Підприємства.
Другими словами, ЦАРЬ принимает Решение, а Наблюдательный совет как бы просто соглашается. И уволить царского НАЗНАЧЕНЦА никто не имеет права.
Казалось бы, всё просто – Закон предписывает создать Наблюдательные советы, которые будут КОЛЛЕГИАЛЬНО управлять работой Коммунального предприятия. Андрей Петрович, радуйтесь – это вам же в помощь! Эффективность работы КП только повысится. Однако, ОХ как не хочется городскому голове потерять полный контроль над МИЛЛИОНАМИ народных денег.
Есть у нас в городском совете Постоянная депутатская комиссия, которая контролирует соблюдение законности при принятии Решений. По Регламенту городского совета, эта комиссии имеет право дать ЮРИДИЧЕСКОЕ заключение по ЛЮБОМУ проекту Решения и доложить депутатам ПРАВОВУЮ сторону вопросу.
Возглавляет эту Постоянную комиссию депутат ЮЛИЯ МОТРИЧЕНКО, и я не помню НИ ОДНОГО случая, чтобы она вынесла по СПОРНЫМ вопросам соответствующее заключение. Молчала эта комиссия, когда незаконно продавали Никопольскую теплосеть, когда «люстрировали» Общественный совет, когда отклоняли Электронную петицию, когда направляли в интересах Фисака Обращение в высшие государственные органы по поводу Народной инициативы по отставке нашего городского головы….
Промолчит ли Правовая комиссия и на сессии 31 октября?
Я обязательно приду, и даже буду выступать (как один из инициаторов Общественных слушаний). Хотелось бы услышать мнение Юлии Мотриченко. Может быть, и её партийный руководитель Александр Разин что-нибудь скажет?
Или опять фракция «Батькивщины» дружно выступит и ПРОТИВ общественности, и ПРОТИВ Закона?
Это не всё, еще ОЧЕНЬ много других норм «вырезано» властью из Проектов наших документов по созданию Наблюдательных советов.
В следующей публикации мы продолжим рассмотрение судорожных конвульсий городского головы и его подчиненных – НУ ОЧЕНЬ не хотят они потерять КОНТРОЛЬ над деньгами Коммунальных предприятий. И некоторые депутаты ТОЖЕ.
Продолжение следует.