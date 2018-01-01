Прокурори проводять заходи щодо підвищення рівня правової свідомості серед школярів на території м. Нікополь

Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури

В. Жур





Прокурорами Нікопольської місцевої прокуратури упродовж жовтня місяця поточного року з метою підвищення рівня правового виховання дітей, вжиття превентивних заходів щодо покращення криміногенної ситуації у молодіжному середовищі, проведено зустрічі з учнями КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа №1», КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа №9», КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа №11», КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа №17».Заступник керівника Нікопольської місцевої прокуратури та прокурори цієї прокуратури ознайомили дітей з діяльністю органів прокуратури. У доступній для школярів формі розповіли про особливості професії прокурора, функції та завдання прокуратури в умовах сьогодення, особливу увагу прокурори приділили видам юридичної відповідальності, причинам та наслідкам притягнення неповнолітніх до різних видів покарань.