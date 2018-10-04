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Вступають в дію нові тарифи КП «Нікопольводоканал»

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідомляє, що з 14 жовтня 2018 року вступають в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлені постановами НКРЕКП №1168 та №1169 від 04.10.2018р.

Відповідно до постанови НКРЕКП №1168 від 04.10.2018р. «Про внесення змін до постанови  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  від 16 червня 2016 року № 1141» тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Нікопольводоканал»( приватного сектору) складають:

–    на централізоване водопостачання – 6,684 грн. за 1 м3 з ПДВ,–    на централізоване водовідведення -  11,136 грн. за 1 м3 з ПДВ,–    разом централізоване водопостачання та водовідведення – 17,82 грн. за 1 м3 з ПДВ.Відповідно до постанови НКРЕКП №1169 від 04.10.2018р. «Про внесення змін до постанови  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для споживачів КП «Нікопольводоканал» (державного сектору) складають:
–    на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,152 за 1 м3 з ПДВ,–    на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  – 11,940 грн. за 1 м3 з ПДВ,–    разом послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 19,092 грн. за 1 м3 з ПДВ.

В.о. начальника КП «Нікопольводоканал» 
 О.Г. Шепетько

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