Вступають в дію нові тарифи КП «Нікопольводоканал»

В.о. начальника КП «Нікопольводоканал»

О.Г. Шепетько

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідомляє, що з 14 жовтня 2018 року вступають в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлені постановами НКРЕКП №1168 та №1169 від 04.10.2018р.Відповідно до постанови НКРЕКП №1168 від 04.10.2018р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Нікопольводоканал»( приватного сектору) складають:– на централізоване водопостачання – 6,684 грн. за 1 м3 з ПДВ,– на централізоване водовідведення - 11,136 грн. за 1 м3 з ПДВ,– разом централізоване водопостачання та водовідведення – 17,82 грн. за 1 м3 з ПДВ.Відповідно до постанови НКРЕКП №1169 від 04.10.2018р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для споживачів КП «Нікопольводоканал» (державного сектору) складають:– на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,152 за 1 м3 з ПДВ,– на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,940 грн. за 1 м3 з ПДВ,– разом послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 19,092 грн. за 1 м3 з ПДВ.