Мэра Никополя могут отправить в отставку из-за продажи труб теплосети

Два года назад Никополь отказался от централизованного отопления. Тогда горсовет Никополя принял решение продать ненужное имущество — трубы с аукциона. Это вызвало возмущение горожан, судебные иски и даже дало старт кампании по сбору подписей за отставку городского головы Андрея Фисака.



Об этом сообщает



КАК ПРОДАВАЛИ ТРУБЫ Складывается впечатление, что все решения, которые принимал горсовет Никополя по вопросу продажи труб, принимали наспех. Договор между Заказчиком — Коммунальным предприятием «ГЖТИ», и Исполнителем — экспертом ООО «С-Тематика», заключен 20 июня 2017 года. При этом в договоре нет перечня имущества, которое необходимо оценить. Такой отчет появился лишь 23 июня 2017 года. При этом депутатов Никопольского горсовета не смутило, что это физически невозможно — оценить за два дня 120565,05 метра трубы, большая часть которой находится под землей.



Только через месяц, 30 июля 2017 года, горсовет Никополя принимает решение разрешить оценку этого коммунального имущества. Трубопроводы меряются в штуках – их 267. Тем не менее, несмотря на договор, подписанный задним числом, и сомнительную методику оценки, 14 июля прошлого года сессия горсовета Никополя утвердила отчет об оценке имущества и дала разрешение КП «ГЖТИ» на продажу никопольских труб с аукциона.





СКОЛЬКО МОГ БЫ ВЫРУЧИТЬ БЮДЖЕТ НИКОПОЛЯ О справедливости оценки разговор отдельный. К примеру, сравнительно новые внутриквартальные сети, которые были сданы в эксплуатацию в 2002 году, при диаметре трубы полметра и длине 235 метров были оценены в 57 638,45 гривны — в несколько раз дешевле, чем стоит металлолом.



«Трубы следовало продавать, только делать это так, как предлагал общественный наблюдательный совет: списать теплосети, произвести их демонтаж силами коммунального предприятия и потом продать как металл или как б/у товарную трубу. В этом случае в бюджет поступили бы десятки миллионов гривен», — пишет член общественного союза «Никопольцы» Виталий Журавлев. На своей страничке в Facebook он подсчитал, сколько реально могут стоить 240 киломметров никопольских теплосетей. Получилось, что бюджет Никополя мог бы выручить до 100 миллионов гривен.





29 августа 2017 года ТБ «Товарна Біржа Українська» провела аукцион по продаже никопольских теплосетей. В аукционе победило ООО «АЙ ТЕМС 08». Трубы теплосети приобрели за 8 717 989 гривен 3 копейки. Тогда же был подписан договор купли-продажи.



Такое решение городской власти не понравилось жителям Никополя. Люди обратились в суд, где все вышеперечисленные нарушения доказали.



2 августа Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил, что трубы никопольской теплотрассы с аукциона продали незаконно. Судья Татьяна Загинайко приняла решение: отменить решения сессии горсовета Никополя и, соответственно, результаты аукциона. Договор купли-продажи труб суд признал недействительным. А фирму, которая купила трубы, суд обязал вернуть имущество территориальной громаде.



28 августа 2018 года решение суда вступило в силу, и судья Татьяна Загинайко издала судебный приказ о принудительном исполнении судебного решения – об истребовании имущества громады Никополя у компании ООО «АЙ ТЕМС 08».



Однако горсовет Никополя смог обжаловать решение суда первой инстанции. Теперь дело будет слушаться в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде.



Но даже если апелляционная инстанция подтвердит решение Хозяйственного суда Днепропетровской области, вернуть трубы вряд ли получится – еще в декабре прошлого года Виталий Журавлев написал о том, что ООО «АЙ ТЕМС 08» успело выкопать и перепродать часть труб.



Что касается сбора подписей за отставку мэра Никополя Андрея Фисака в порядке народной инициативы, то в прошлом году их было собрано более 20 тысяч при необходимых 16 901. Подписи сдали в Никопольскую городскую избирательную комиссию, и та приняла решение: прекратить сбор подписей из-за множества выявленных нарушений. Однако юристы инициативной группы оспорили это в Днепропетровском окружном административном суде. Там отменили постановление избирательной комиссии, Апелляционный административный суд Днепропетровской области подтвердил законность народной инициативы. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Алена Радченко Источник: Информатор

Два года назад Никополь отказался от централизованного отопления. Тогда горсовет Никополя принял решение продать ненужное имущество — трубы с аукциона. Это вызвало возмущение горожан, судебные иски и даже дало старт кампании по сбору подписей за отставку городского головы Андрея Фисака.Об этом сообщает Инфоматор.Деньги . Как развивалась ситуация – читайте в материале.Складывается впечатление, что все решения, которые принимал горсовет Никополя по вопросу продажи труб, принимали наспех. Договор между Заказчиком — Коммунальным предприятием «ГЖТИ», и Исполнителем — экспертом ООО «С-Тематика», заключен 20 июня 2017 года. При этом в договоре нет перечня имущества, которое необходимо оценить. Такой отчет появился лишь 23 июня 2017 года. При этом депутатов Никопольского горсовета не смутило, что это физически невозможно — оценить за два дня 120565,05 метра трубы, большая часть которой находится под землей.Только через месяц, 30 июля 2017 года, горсовет Никополя принимает решение разрешить оценку этого коммунального имущества. Трубопроводы меряются в штуках – их 267. Тем не менее, несмотря на договор, подписанный задним числом, и сомнительную методику оценки, 14 июля прошлого года сессия горсовета Никополя утвердила отчет об оценке имущества и дала разрешение КП «ГЖТИ» на продажу никопольских труб с аукциона.О справедливости оценки разговор отдельный. К примеру, сравнительно новые внутриквартальные сети, которые были сданы в эксплуатацию в 2002 году, при диаметре трубы полметра и длине 235 метров были оценены в 57 638,45 гривны — в несколько раз дешевле, чем стоит металлолом.«Трубы следовало продавать, только делать это так, как предлагал общественный наблюдательный совет: списать теплосети, произвести их демонтаж силами коммунального предприятия и потом продать как металл или как б/у товарную трубу. В этом случае в бюджет поступили бы десятки миллионов гривен», — пишет член общественного союза «Никопольцы» Виталий Журавлев. На своей страничке в Facebook он подсчитал, сколько реально могут стоить 240 киломметров никопольских теплосетей. Получилось, что бюджет Никополя мог бы выручить до 100 миллионов гривен.29 августа 2017 года ТБ «Товарна Біржа Українська» провела аукцион по продаже никопольских теплосетей. В аукционе победило ООО «АЙ ТЕМС 08». Трубы теплосети приобрели за 8 717 989 гривен 3 копейки. Тогда же был подписан договор купли-продажи.Такое решение городской власти не понравилось жителям Никополя. Люди обратились в суд, где все вышеперечисленные нарушения доказали.2 августа Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил, что трубы никопольской теплотрассы с аукциона продали незаконно. Судья Татьяна Загинайко приняла решение: отменить решения сессии горсовета Никополя и, соответственно, результаты аукциона. Договор купли-продажи труб суд признал недействительным. А фирму, которая купила трубы, суд обязал вернуть имущество территориальной громаде.28 августа 2018 года решение суда вступило в силу, и судья Татьяна Загинайко издала судебный приказ о принудительном исполнении судебного решения – об истребовании имущества громады Никополя у компании ООО «АЙ ТЕМС 08».Однако горсовет Никополя смог обжаловать решение суда первой инстанции. Теперь дело будет слушаться в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде.Но даже если апелляционная инстанция подтвердит решение Хозяйственного суда Днепропетровской области, вернуть трубы вряд ли получится – еще в декабре прошлого года Виталий Журавлев написал о том, что ООО «АЙ ТЕМС 08» успело выкопать и перепродать часть труб.Что касается сбора подписей за отставку мэра Никополя Андрея Фисака в порядке народной инициативы, то в прошлом году их было собрано более 20 тысяч при необходимых 16 901. Подписи сдали в Никопольскую городскую избирательную комиссию, и та приняла решение: прекратить сбор подписей из-за множества выявленных нарушений. Однако юристы инициативной группы оспорили это в Днепропетровском окружном административном суде. Там отменили постановление избирательной комиссии, Апелляционный административный суд Днепропетровской области подтвердил законность народной инициативы. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.

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