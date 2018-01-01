В Покрове отремонтируют аварийные подъезды многоквартирного дома

По материалам пресс-службы городского совета г. Покров

Было бы ошибкой считать, что за последние годы преобразования в маленьком горняцком городе касались исключительно тех вещей, которые «бросаются в глаза». На самом деле в Покрове много сделано и делается для решения тех капитальных проблем, которые накапливались десятилетиями и долгие годы попросту не решались предыдущим руководством. И этому есть очередной яркий пример.Ошибки при строительстве многоквартирных домов имеют пусть и отдаленные, но все таки серьезные последствия. Увы, об этом хорошо знают жильцы дома № 58 по улице Торговая (бывшая Петровского). Быть тревогу они начали еще десять лет назад. На фасаде и в помещениях здания начали появляться трещины, происходили постоянные порывы внутридомовых теплосетей, систем хозяйственно-бытовой канализации, затапливались подвалы. Все это в комплексе в итоге спровоцировало деформацию несущих конструктивных элементов 6-го, 7-го, 8-го и 9-го подъездов. В сумме это 80 квартир, в которых проживают сотни людей.Увы, добрый десяток лет предыдущее руководство города так и не удосужилось начать решать проблему радикально. Хотя речь шла не просто о комфорте, но и о прямой безопасности жильцов упомянутого дома.Но сейчас ситуация изменилась, и этим вопросом местные власти занялись вплотную. Техническая экспертиза определила главную причину деформаций дома - просадку грунта. При этом обследование показало, что от нее пострадало четыре подъезда дома, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Впоследствии была разработана проектно-сметная документация и определены необходимые объемы работ.А уже в сентябре на четырех подъездах 58-го дома стартовали восстановительные работы конструктивных и несущих элементов здания. Чтобы решить проблему выполняется целый комплекс мероприятий. В частности, для усиления фундамента подрядной организацией проводится ремонт фасада. Также укрепляются несущие конструкции подвала, восстанавливаются несущие возможности блоков первого этажа. Наиболее проблемные узлы заполняют специальными растворами, параллельно осуществляется ремонт межблочных швов, отмосток. Кстати, прежде чем приступить к ремонту здесь заменили канализационные выпуски.Организация ремонта и используемые в нем технические решения позволяют проводить все указанные работы без отселения людей и минимизируют неудобства. Естественно, что за один день такие вещи не делаются. Завершить ремонт планируется до конца года. Но самое главное, как говорят специалисты, эти аварийно-восстановительные работы позволят устранить проблему и продлят нормальную эксплуатацию дома.