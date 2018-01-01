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Бойкот против повышения цен на топливо


На выезде с Никополя, чуть дальше заправки ОККО, участники организации Авто Евро Сила организовали бойкот против повышения цен на топливо



Из видео Организации "Прихист"

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