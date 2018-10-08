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Призначено керівника Нікопольської місцевої прокуратури

Відповідно до наказу Генерального прокурора України №167к від 04 жовтня 2018 року призначено старшого радника юстиції Вовка Станіслава Володимировича керівником Нікопольської місцевої прокуратури.

08.10.2018 перший заступник прокурора Дніпропетровської області Сосков Р.М. представив нового керівника колективу, який раніше до цього займав посаду першого заступника керівника Криворізької місцевої прокуратури №2. 

Вовк Станіслав Володимирович народився 03.07.1975 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Навчався в Томаківській середній школі, після закінчення якої вступив до Харківського державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди «Нікопольський юридичний факультет». Сімейний стан – одружений, має двох дітей.

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 00:58
Да уж. Сразу видно что никогда не будет брать взяток.
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