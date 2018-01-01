Кот Матроскин, дядя Фёдор и…. СЕРГЕЙ ДОНЕЦ

Никопольчане, в детском мультсериале «Каникулы в Простоквашино» есть очень симпатичный персонаж – кот Матроскин. Такой очень изобретательный и находчивый кот.Помните, когда почтальон Печкин принес посылку и не хотел её отдавать дяде Фёдору, Матроскин разыграл целую комбинацию:―А мы бы эту посылку и сами у вас не взяли. Зачем это нам ГУТАЛИН?―Какой такой гуталин?―Обыкновенный. Которым ботинки чистят все.―Это кто ж вам столько гуталину прислал? Вы что, гуталиновую будку открываете?―Это мой дядя прислал. Он сторожем живет на гуталиновой фабрике, у него этого гуталина - ну просто завались. Вот и шлёт кому попало.Проведем юридический анализ ситуации: СТОРОЖ работает на гуталиновой фабрике, имеет неконтролируемый доступ к ГУТАЛИНУ и рассылает народное добро всем своим РОДСТВЕННИКАМ.Наша городская власть, к сожалению, зачастую напоминает мне того нерадивого сторожа, который вроде бы и отвечает за сохранность народных денег, но на деле понимает это СВОЕОБРАЗНО.Для наглядного примера: одним из распорядителей бюджетных средств является УПРАВДЕЛАМИ горисполкома СЕРГЕЙ ДОНЕЦ.2 сентября 2018 года отмечался День предпринимателя Украины. Для награждения лучших предпринимателей города необходимо было закупить небольшие подарки.Управляющий делами исполкома Сергей Донец 23 августа заключил договор № 116 на закупку ШЕСТИ блэндеров марки «COOK». Поставщик – ФОП «БИРЮЧ О.Ю.». Каждый блэндер обошелся городскому бюджету по цене 3214,20 гривен, общая сумма договора – 19285,20 гривен.Вроде рядовая неприметная закупка товара, если не знать некоторых нюансов, а именно:1. ФОП «БИРЮЧ О.Ю.» является продавцом продукции компании «AMWAY». Ольга Юрьевна Бирюч – это «платина-основатель бизнеса AMWAY». Не знаю, что именно это означает в иерархии вышеуказанной компании, но это явно не рядовой статус.2. Супруга УПРАВДЕЛАМИ исполкома Сергея Донца является сотрудником компании «AMWAY UKRAINE».3. «iCOOK» - это торговая марка компании «AMWAY».Другими словами, С.М.Донец закупил шесть блендеров в компании, где работает его жена. И сделано это было без использования системы «ПРОЗОРРО», по прямому договору, который Сергей Михайлович подписал по своему усмотрению.Что касается СТОИМОСТИ закупленных блэндеров, то мониторинг предложений в сети ИНТЕРНЕТ показал, что разброс цен достаточно большой: от 2450 гривен до 3500 гривен за штуку.Но это говорит только об одном – УПРАВДЕЛАМИ исполкома Сергей Донец ДОЛЖЕН был объявить тендерную процедуру через «ПРОЗОРРО» на закупку шести блэндеров. В ходе открытых торгов и определился бы победитель с наименьшей предлагаемой ценой. Уверен, в этом случае пару тысяч гривен для городского бюджета можно было сэкономить.Сергей Донец прямо нарушил РАСПОРЯЖЕНИЕ городского головы № 283-р/2016, которым предписано использовать систему «ПРОЗОРРО» при закупке товаров на сумму более 3000 гривен.Управделами исполкома С.М.Донец, вероятно, решил немного помочь бизнесу своей супруги и заключил прямой договор с распространителем продукции «AMWAY» - ФОП «БИРЮЧ О.Ю».В данной ситуации имеются признаки правонарушения, связанного с коррупцией – конфликт интересов. Это когда частный интерес должностного лица влияет на принятие им решения (в данном случае при подписании договора на покупку продукции «AMWAY»). Но Сергей Михайлович о конфликте интересов НЕ ЗАЯВИЛ и заплатил более 19 тысяч БЮДЖЕНТНЫХ гривен за шесть блэндеров «iCOOK».Кстати, договор на поставку блэндеров подписан 23 августа, и в этот же день товар уже был принят завхозом горисполкома по накладной. Неудивительно, так как никопольский офис «AMWAY» находится буквально через дорогу, в 200-ах метрах от здания горисполкома.Возвращаясь к деревне Простоквашино, хочу напомнить ещё один эпизод – это когда кот Матроскин и дядя Фёдор спорят о праве собственности НА ТЕЛЕНКА. Корову они арендовали у государства, а родившегося теленка герои мультфильма посчитали своим и фактически присвоили.Юридический анализ: Матроскин и дядя Фёдор ошиблись – теленок в этой ситуации будет СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА.К сожалению, наши городские чиновники сплошь и рядом свои ЛИЧНЫЕ интересы оплачивают за счет ГРОМАДЫ…