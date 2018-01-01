Кот Матроскин, дядя Фёдор и…. СЕРГЕЙ ДОНЕЦ

Никопольчане, в детском мультсериале «Каникулы в Простоквашино» есть очень симпатичный персонаж – кот Матроскин. Такой очень изобретательный и находчивый кот.
Помните, когда почтальон Печкин принес посылку и не хотел её отдавать дяде Фёдору, Матроскин разыграл целую комбинацию:
―А мы бы эту посылку и сами у вас не взяли. Зачем это нам ГУТАЛИН?
―Какой такой гуталин?
―Обыкновенный. Которым ботинки чистят все.
―Это кто ж вам столько гуталину прислал? Вы что, гуталиновую будку открываете?
―Это мой дядя прислал. Он сторожем живет на гуталиновой фабрике, у него этого гуталина - ну просто завались. Вот и шлёт кому попало.
Проведем юридический анализ ситуации: СТОРОЖ работает на гуталиновой фабрике, имеет неконтролируемый доступ к ГУТАЛИНУ и рассылает народное добро всем своим РОДСТВЕННИКАМ.
Наша городская власть, к сожалению, зачастую напоминает мне того нерадивого сторожа, который вроде бы и отвечает за сохранность народных денег, но на деле понимает это СВОЕОБРАЗНО.
Для наглядного примера: одним из распорядителей бюджетных средств является УПРАВДЕЛАМИ горисполкома СЕРГЕЙ ДОНЕЦ.
2 сентября 2018 года отмечался День предпринимателя Украины. Для награждения лучших предпринимателей города необходимо было закупить небольшие подарки.
Управляющий делами исполкома Сергей Донец 23 августа заключил договор № 116 на закупку ШЕСТИ блэндеров марки «COOK». Поставщик – ФОП «БИРЮЧ О.Ю.». Каждый блэндер обошелся городскому бюджету по цене 3214,20 гривен, общая сумма договора – 19285,20 гривен.
Вроде рядовая неприметная закупка товара, если не знать некоторых нюансов, а именно:
1. ФОП «БИРЮЧ О.Ю.» является продавцом продукции компании «AMWAY». Ольга Юрьевна Бирюч – это «платина-основатель бизнеса AMWAY». Не знаю, что именно это означает в иерархии вышеуказанной компании, но это явно не рядовой статус.
2. Супруга УПРАВДЕЛАМИ исполкома Сергея Донца является сотрудником компании «AMWAY UKRAINE».
3. «iCOOK» - это торговая марка компании «AMWAY».
Другими словами, С.М.Донец закупил шесть блендеров в компании, где работает его жена. И сделано это было без использования системы «ПРОЗОРРО», по прямому договору, который Сергей Михайлович подписал по своему усмотрению.
Что касается СТОИМОСТИ закупленных блэндеров, то мониторинг предложений в сети ИНТЕРНЕТ показал, что разброс цен достаточно большой: от 2450 гривен до 3500 гривен за штуку.
Но это говорит только об одном – УПРАВДЕЛАМИ исполкома Сергей Донец ДОЛЖЕН был объявить тендерную процедуру через «ПРОЗОРРО» на закупку шести блэндеров. В ходе открытых торгов и определился бы победитель с наименьшей предлагаемой ценой. Уверен, в этом случае пару тысяч гривен для городского бюджета можно было сэкономить.
Сергей Донец прямо нарушил РАСПОРЯЖЕНИЕ городского головы № 283-р/2016, которым предписано использовать систему «ПРОЗОРРО» при закупке товаров на сумму более 3000 гривен.
Управделами исполкома С.М.Донец, вероятно, решил немного помочь бизнесу своей супруги и заключил прямой договор с распространителем продукции «AMWAY» - ФОП «БИРЮЧ О.Ю».
В данной ситуации имеются признаки правонарушения, связанного с коррупцией – конфликт интересов. Это когда частный интерес должностного лица влияет на принятие им решения (в данном случае при подписании договора на покупку продукции «AMWAY»). Но Сергей Михайлович о конфликте интересов НЕ ЗАЯВИЛ и заплатил более 19 тысяч БЮДЖЕНТНЫХ гривен за шесть блэндеров «iCOOK».
Кстати, договор на поставку блэндеров подписан 23 августа, и в этот же день товар уже был принят завхозом горисполкома по накладной. Неудивительно, так как никопольский офис «AMWAY» находится буквально через дорогу, в 200-ах метрах от здания горисполкома.
Возвращаясь к деревне Простоквашино, хочу напомнить ещё один эпизод – это когда кот Матроскин и дядя Фёдор спорят о праве собственности НА ТЕЛЕНКА. Корову они арендовали у государства, а родившегося теленка герои мультфильма посчитали своим и фактически присвоили.
Юридический анализ: Матроскин и дядя Фёдор ошиблись – теленок в этой ситуации будет СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА.
К сожалению, наши городские чиновники сплошь и рядом свои ЛИЧНЫЕ интересы оплачивают за счет ГРОМАДЫ…