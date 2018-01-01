Власть "включила" АДМИНРЕСУРС

Никопольчане, 6-го октября состоятся Общественные слушания по вопросу создания Наблюдательных советов при Коммунальных предприятиях города.Вчера мне позвонил работник одного из КП, сегодня - два бюджетника. Все трое сообщили, что руководство заставляет их прибыть на Общественные слушания и голосовать против предложений, которые будут выноситься членами Общественного совета.Андрей Петрович, мы обязательно проведем мониторинг - сколько бюджетников и коммунальщиков "дружно" придут на Общественные слушания.Все они, конечно, имеют полное право там присутствовать и голосовать. Но в следующий раз мы будем требовать провести мероприятие на стадионе, чтобы подчиненные Андрея Петровича оказались в меньшинстве.Громада всё равно докажет свое право на народовластие!P.S.: Обращаюсь к бюджетникам - приходите, послушайте и проголосуйте в интереса НИКОПОЛЯ!