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Власть "включила" АДМИНРЕСУРС

Никопольчане, 6-го октября состоятся Общественные слушания по вопросу создания Наблюдательных советов при Коммунальных предприятиях города. 

Вчера мне позвонил работник одного из КП, сегодня - два бюджетника. Все трое сообщили, что руководство заставляет их прибыть на Общественные слушания и голосовать против предложений, которые будут выноситься членами Общественного совета.

Андрей Петрович, мы обязательно проведем мониторинг - сколько бюджетников и коммунальщиков "дружно" придут на Общественные слушания. 

Все они, конечно, имеют полное право там присутствовать и голосовать. Но в следующий раз мы будем требовать провести мероприятие на стадионе, чтобы подчиненные Андрея Петровича оказались в меньшинстве.

Громада всё равно докажет свое право на народовластие!

P.S.: Обращаюсь к бюджетникам - приходите, послушайте и проголосуйте в интереса НИКОПОЛЯ!

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