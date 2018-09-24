ВАЖНО: 6-го октября в Никополе состоятся Общественные слушания. Вместе мы – СИЛА. И городская власть должна учитывать мнение общественности

Уважаемые никопольчане! 6-го октября в 14-00 в помещении Никопольского КДЦ (ул.Патриотов Украины, 94) состоятся Общественные слушания на тему «Создание НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ при Коммунальных предприятиях города».Инициаторами данных Общественных слушаний являются СЕМЬ общественных организаций города. Но фактически это инициатива ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА при Никопольском городском совете. Но так как 28 членов Общественного совета не утверждены депутатами, а наглым образом «люстрированы», то Общественный совет поручил нескольким общественным организациям подготовить обращения с инициативой о проведении Общественных слушаний.Другими словами, Общественный совет при Никопольском городском совете работает и выполняет свои функции.Теперь по сути проводимых Общественных слушаний.Более двух лет назад, в июне 2016 года вступил в силу Закон Украины № 1405 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», который внес существенные изменения в Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» и в Хозяйственный Кодекс Украины, предусмотрев создание Наблюдательных советов Коммунальных предприятий.В соответствии с указанным Законом в Уставы городских Коммунальных предприятий в течение одного года должны быть внесены необходимые изменения. Также Законом было рекомендовано местным советам в течение шести месяцев принять соответствующие решения, направленные на выполнение требований этого Закона.Однако наша городская власть требования Закона не выполнила и БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ САБОТИРУЕТ создание Наблюдательных советов при Коммунальных предприятиях.И это несмотря на то обстоятельство, что общественностью города неоднократно выявлялись нарушения в деятельности Коммунальных предприятий. Со стороны городского головы и должностных лиц городского совета руководители КП не контролируются.Например, директор КП «МЖТИ», он же депутат городского совета ЕВГЕНИЙ РОМАНИЙ находится в занимаемой должности с 1-го января 2017 года. За указанный период времени этот наемный руководитель привлекался К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 11 раз, из которых 8 раз – по инициативе общественности.В ходе общественного контроля за деятельностью КП «МЖТИ» выявлены многочисленные нарушения, среди которых:- нарушения Закона Украины «О доступе к публичной информации»- нарушения Закона Украины «О публичных закупках»- нарушения Хозяйственного кодекса Украины.В частности, КП «МЖТИ» систематически нарушает требования Закона, которые обязывают публиковать сведения о:- заключенных договорах;- вознаграждении руководителя КП;- годовые отчеты о работе Евгения Романия;- отчеты о финансовой деятельности.Ничего их вышеперечисленного опубликовано не было.Но есть в деятельности Евгения Романия и куда более серьезные нарушения. О них мы уже писали в предыдущей публикации, однако эти нарушения заслуживают НЕОДНОКРАТНОГО УПОМИНАНИЯ:- 20 июня 2017 года Е.Романий без разрешения сессии городского совета, без проведения конкурсной процедуры заключил договор на проведение оценки коммунального имущества – 240 км труб никопольских теплосетей. Эти действия директора КП «МЖТИ» судом первой инстанции признаны незаконными- 22 августа директор КП «МЖТИ» Е.Романий назначил проведение аукциона по продаже теплосетей. При этом были грубо нарушены сроки подачи объявления о проведении торгов (2 рабочих дня вместо 15) и не была опубликована полная информация о продаваемом имуществе. Таким образом, в аукционе не смогли принять участие все потенциальные покупатели, поэтому торгов практически не было. В аукционе участвовало всего два участника (оба связаны с депутатом городского совета В.КОЛЕСНИКОМ). Для примера – в аналогичном аукционе в городе Покрове участвовало 800 претендентов. В итоге полноценных торгов не было и городскому бюджету нанесен многомиллионный УЩЕРБ.- Первого сентября 2017 года к договору купли-продажи этих труб было заключено дополнительное соглашение о рассрочке на полгода по оплате в бюджет города 8 миллионов гривен. Это привело к инфляционным потерям для Громады на сумму почти в 800 тысяч гривен, которые руководство КП «МЖТИ» и А.П.Фисак фактически подарили покупателю – депутату городского совета Вадиму Колеснику.Далее, за последние полтора года директор КП «МЖТИ» Е.Романий единолично заключил более 120 прямых договоров (каждый на сумму 10 тысяч гривен и больше) с подрядчиками на общую сумму более ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН. Эти договора были заключены без использования системы «ПРОЗОРРО».В итоге, по этим договорам не достигнута экономия в 10-15%, что характерно для конкурентных торгов.И только ТРИ договора было заключено по результатам открытых торгов.Подчеркиваю – за полтора года в КП «МЖТИ» открытые торги через систему «ПРОЗОРРО» проводились только ТРИ раза!!!Несмотря на то, что Е.Романий систематически нарушает Распоряжение городского головы № 283-р «Про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг», А.П.Фисак никак не реагирует. Более того, в депутатской среде обсуждается вопрос о назначении Е.Романия на должность заместителя городского головы.Я привел все эти примеры для того, чтобы общественность Никополя сделала однозначный вывод – для эффективного контроля за деятельностью Коммунальных предприятий города крайне необходимо создать НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ КП. Очевидно, что городской голова А.П.Фисак и руководители УБиКГ не способны (или не хотят) контролировать деятельность коммунальных предприятий.Мы взяли для примера только одно КП – «МЖТИ», но нарушения в деятельности других КП тоже присутствуют.Общественность города констатирует, что бездействие Никопольского городского совета и его исполнительных органов в вопросе создания Наблюдательных советов Коммунальных предприятий создает условия для злоупотреблений в сфере материальных и финансовых ресурсов, принадлежащих Громаде.Наблюдательный совет Коммунального предприятия - это коллегиальный орган управления, который:• избирает руководителя КП;• контролирует деятельность руководителя КП;• направляет деятельность руководителя КП;• принимает решение о проведении внешнего независимого аудита;• рассматривает вопросы хозяйственной заинтересованности;• решает другие вопросы, которые определены городским советом.Поэтому создание Наблюдательных советов Коммунальных предприятий является важным фактором прозрачности хозяйственной деятельности КП и обеспечения общественного контроля за эффективным использованием средств и имущества Громады.Все коммунальные предприятия и их имущество принадлежат территориальной Громаде. Но большинство жителей, к сожалению, даже не задумывается над тем, что КП города принадлежат каждому никопольчанину и должны быть жителям города.В настоящее время руководителей КП назначает лично городской голова, и эти кандидатуры не согласованы с Громадой. Горожане даже не знают, что происходит в этих предприятиях. Также и городской голова, и депутатский корпус не обладают всей информацией относительно деятельности КП.Наблюдательные советы КП являются органами управления, а не каким-то совещательным или консультативным органом.Если Наблюдательные советы будут созданы в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины, то они будут выбирать руководителя КП и направлять его деятельность в пределах, определенных Уставом.Наблюдательный совет не будет полностью руководить предприятием, но он будет утверждать основные документы КП и контролировать деятельность предприятия. Это будет независимый орган, который имеет достоверную информацию о состоянии дел на предприятии.Подобная практика давно действует в бизнесе, где есть Совет директоров с исполнительным директором, осуществляющими управление компанией, и Наблюдательные советы, которые контролируют их деятельность.Наблюдательные советы создаются, чтобы улучшить управление коммунальным имуществом и снизить коррупционные риски. Их создание отвечает стандартам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)КП города и их работа должны быть ПОДОТЧЕТНЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ГРОМАДЕ ГОРОДА. Механизм этой подотчетности возможно реализовать, создав действенные Наблюдательные советы КП, и делать это нужно как можно быстрее. Бесспорно, в городе найдутся независимые специалисты, которые войдут в состав Наблюдательных советов. Городская власть не должна бояться этого процесса. Если городской голова и депутаты действительно заинтересованы, чтобы КП города работали эффективно и прозрачно, они должен быть главными лоббистами этого вопроса в городском совете.По ТРЕБОВАНИЮ общественности, слушания назначены на выходной день. Сделано это для того, чтобы жители города смогли в субботний день придти и высказать свое мнение. Но тут есть и другая опасность – власть может заполнить зал работниками коммунальных предприятий и бюджетной сферы, которые будут всячески противодействовать созданию Наблюдательных советов.Поэтому я прошу всех неравнодушных никопольчан 6-го октября придти к началу регистрации – в 13-00 (с паспортом) и в 14-00 принять участие в Общественных слушаниях.Вместе мы – СИЛА. И городская власть должна учитывать мнение общественности. Спасибо.