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Бюро переводов «Фридом» в Никополе

Услуги для жителей г. Никополь, г. Марганец и г. Покрова

Помощь в получении справки о несудимости в Никополе по ускоренной процедуре.
От трех рабочих дней.

Нотариальный перевод документов в Никополе.
От одного рабочего дня.

Услуги проставления штампа Апостиль в Никополе. Другими словами – это легализация документов.
От трех рабочих дней.


Услуги для корпоративных клиентов

Услуги устного перевода в Никополе.

Письменный перевод технической, медицинской и юридической документации.

Перевод и верстка чертежей AutoCAD, макетов Adobe Frame Maker, графики в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

Локализация сайтов на иностранные языки «под ключ». Внедряем полную автоматизацию отслеживания изменений/обновлений контента сайта и его перевод.



Контакты бюро переводов в Никополе
 
Адрес:    53201, Украина, г. Никополь, пр-т Трубников, 91, 2-й этаж, комната 214 (ост. ЦП ЮТЗ)Обратите внимание, что на картах GOOGLE и YANDEX здание обозначено как проспект Трубников, 95       
Телефон:    +380 (95) 585-61-88 (Viber)       
Telegram:    https://t.me/freedom_ta_bot       
E-mail:    sales@itaf.biz     
 


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