Бюро переводов «Фридом» в Никополе

Услуги для жителей г. Никополь, г. Марганец и г. Покрова
Помощь в получении справки о несудимости в Никополе по ускоренной процедуре.
От трех рабочих дней.
Нотариальный перевод документов в Никополе.
От одного рабочего дня.
Услуги проставления штампа Апостиль в Никополе. Другими словами – это легализация документов.
От трех рабочих дней.
Услуги для корпоративных клиентов
Услуги устного перевода в Никополе.
Письменный перевод технической, медицинской и юридической документации.
Перевод и верстка чертежей AutoCAD, макетов Adobe Frame Maker, графики в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.
Локализация сайтов на иностранные языки «под ключ». Внедряем полную автоматизацию отслеживания изменений/обновлений контента сайта и его перевод.
Контакты бюро переводов в Никополе
Адрес: 53201, Украина, г. Никополь, пр-т Трубников, 91, 2-й этаж, комната 214 (ост. ЦП ЮТЗ)Обратите внимание, что на картах GOOGLE и YANDEX здание обозначено как проспект Трубников, 95
Телефон: +380 (95) 585-61-88 (Viber)
Telegram: https://t.me/freedom_ta_bot
E-mail: sales@itaf.biz