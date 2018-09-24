Борис Кривчик: ГЛУБИНА ЖЕСТОКОСТИ

Борис Кривчик

Миром всегда правили по очереди–то люди с нормальной психикой (типа И.К.Митченка и В.П. Пустовойтенко), то ворюги кучмы со старунами, которые только развешанные отдельно на березах способны пополнять атмосферу кислородом.А то временами на землю Украины приходят Атилла с Путлером, у которых на лбу горит печать ненависти, и других чувств им природой просто не отмеряно. Но люди всегда ищут общий человеческий знаменатель, чтобы как-то от мамонтов отличаться. Да, люди единственные на планете, пожалуй, что ходят на двух ногах без дрессировок, но отделяет их от сороконожек, конечно же, язык—выразитель мысли, потому как никакими ногами не убедить человека, скажем, идти воевать, убивать и разрушать. Только язык, который люди непростительно обходят вниманием.Вот тут ученые выдвинули гипотезу, которой можно верить, потому как подтверждается нашей обыденностью. По ней на Земле раньше жили человеки, принявшие Чарльза Дарвина с его теорией эволюции, которым одного мамонта (или там динозавра) в месяц хватало бы для выживания и размножения, а остальную природу трогать—ни-ни-ни! Короче, которые заботились о своем завтрашнем дне.В какой-то исторический момент жителям созвездия Плеяд приглянулась планета Земля, но не как дружбаны, а как сырьевой придаток, задача у них—планету высосать и выкинуть на помойку космоса, ну, это как у Украины с Россией и с Евросоюзом (ничего личного, только бизнес). Ну, те и повадились подменять первобытных людей плеядскими роботами, похожими на людей, а те и пошли ломить направо и налево! Да так, как даже самый тупой землянин не додумался бы в своем жилище, в результате чего вместо ожидаемого ледникового периода началось глобальное потепление, а с ним и тайфуны с циклонами (с ласковыми именами) и с сотнями тысяч погибших.Простаки это приняли как наказание Господнее за грехи наши, а умные-то знают, что это логическое следствие пластиковых пакетов и бутылок в Днепре, пылающих полей и свалок, костров на улицах, это вырубка лесов—наших легких, это каждый новый блок АЭС, это каждая плотина, это массовые сбросы нечисти в людскую среду обитания, это каждый новый робот во главе села, города и государства и т.д. А чего пришельцам-плеядунам людей жалеть, тем более таких дурноватых? Потому как нормальный человек обязательно смекнет, что нельзя безнаказанно грабить недра Земли, да недра вскорости и кончатся (как все в мире), а знатоки по возобновляемым видам энергии все еще не родились.И по другим признакам легко отличать землян от пришельцев, скажем, германские земляне после войны запустили программу «Три Д»--денацификация, демилитаризация, демократизация. Сказан—сделано, и теперь живут как сыр в масле. В Украине засуетились аж через полвека с «декоммунизацией», но начали ее как пришельцы—с переименования улиц, когда рядовой землянин начал бы с двух «Д»--деобнищанизации людей и дебандитизации дебильной власти, а остальное и так приложилось бы. Финал может быть самым тривиальным—в какой-то момент сытые плеяданцы сядут в свои кораблики и помашут ручкой кучке людей, оставшихся с голым задом. И придется нам снова начинать свою эволюцию Дарвина с обезьян.Но любым процессом и его исполнителями надо управлять, и для этого имеется масса способов, в зависимости от уровня развития субъектов. Скажем, можно и телепатически управлять, а можно языком жестов (как Робинзон Крузо с Пятницей), можно при помощи разговорного языка (как Мессинг), а можно и личным примером. Пришельцы предпочли язык, научили ему людей, причем разному для всех, чтобы властвовать, а сказку про Вавилонскую башню с разделением языков явно придумали. Тут же железная логика—на хрена бы Богу эту башню допускать, когда он может и без нее на месте пригвоздить молнией любого, сомневающегося в его могуществе? Это уже как сказка о МВФ, где нам впаривают, мол, МВФ диктует нам тарифы за газ, ну что за чушь?! Ну, на кой им это нужно? Нормальный землянин, давая деньги в долг, хлопочется не о том , с кем ты дружишь и о твоих тарифах, а о том, как вовремя ты вернешь долг, и все!Вы не задумывались, отчего это наши правители окучивают ваше сознание сотрясением воздуха о всеобщем благосостоянии, равенстве всех перед законом, братстве и рыдании на плече друг у друга исключительно разговорными словами и этот лепет людьми глотается? И почему «народні обобранці» не демонстрируют это на личном примере, ведь смех же душит, когда «бедняк» Порошенко успешно берет на голый словесный «гоп-стоп» бедняка Петренко, обещая рай на земле за голос на выборах? Да-а, самая пора землянам принять закон, по которому каждый перец, не подтвердивший свои слова личным примером, будет считаться пришельцем и навечно приковываться к батарее. А чо? Беспечно и экономно, нехай таких космос и кормит, а нам когда-то надо начинать Землю спасать. Ну, раз пришельцы уж избрали инструментом владения землянами язык, так они и взялись за него всерьез.Для начала они его так исказили, что люди забыли, с чего начали говорить, и теперь, скажем, письмо Татьяны к Онегину звучит примерно так: «Лохушка Танька заслала шнягу шнырю Онегину, типа, не прочь с ним покувыркаться, пока родаки свалили на Бали и оставили ей ржавье на тусовку». Этот слог проник и в другие сферы, бывало, поступает майор в Академию генерального штаба, а преподаватель ему пеняет: «Вот что ты ответил на вопрос в анкете—сколькими языками владеете?—Тремями: русским, командирским и матерным. А правильно надо бы писать не «тремями», а «двумями», потому как командирский и матерный—один и тот же язык». Примерно так пришельцы для погубления человеков пустили в ход основной козырь—мат, который вроде бы не больше, чем звук, но действует наверняка, не зря же появилась фраза, что «злые языки страшнее пистолета».Ученые искали корни явления, говорят, это монголы мат принесли вместе с нашествием, мол, другого языка у них и не было (по причине бедности языка). Но мы-то мат получили в процессе русификации, потому как в Украине страшнее ругательства «Матері його ковіньку (клюку)» до того и не было. И он вошел в наш быт не как матерный, а как разговорный язык. Человека нормального тошнит, когда он идет по улице, а изо всех окон несется мат, которым муж выясняет отношения с женой, а мать—с дочерью (будущей матерью), когда навстречу идут школьники со школьницами (!), матерно обсуждая вечные проблемы любви, а на детской спортивной площадке—ни одного футбольного термина, сплошной мат, чего уже говорить о базарах, забегайловках, ментовках, КПЗ, зонах, армиии, производствах и т.п., где большинство народа, но там другого языка уже принципиально не принимают. Как ни фига не понимают, что без своего языка—человек уже снова неандерталец, что матерный язык—это оружие, которое ломает психику человека, воспитывает в нем самые низменные побуждения-- презрение к окружающим, чувство сверхчеловека, вседозволенность и хамство, и пришельцы это знают. Потому человек с матом в три раза опаснее немого неандертальца с его понятиями о гуманизме.А потом ученые лбы ломают головы, отчего это за короткое время у нас всплеск преступности—мажоры «мерседесами» десятками давят людей на переходах, матери выбрасывают детей из окон на помойки, школьники под наркотой ножами режут себе подобных, а если день прошел без расстрела кого-то из автомата—то это день счастливый для страны. И невдомек им, что это мы сами вырастили целое новое поколение садистов и монстров на базе брехни и мата.Можно, конечно, и сейчас с этим бороться, вот, скажем, защитники животных делают жест—агресивных собак кастрируют, метят и отпускают. Так чего бы к людям это не применить? Скажем, поймали пацанов, что впятером очкарика метелят, или кобыл, что кулаками хилую девчушку забивают, да еще злорадно снимают, так надо просто их тихо кастрировать (с директрисой школы), чтобы не размножали себе подобных, и через поколение беспредела—как ни бывало. Ну скажите, чем это не гуманно? Собакам это не понять, а люди оценят.Можно, конечно, и гуманнее. Вот есть у нас в каждом городе целые отделы «по образованию и НАУКЕ (!)». Ну, по образованию—это вопрос, а вот наукой там точно не пахнет (надо бы музею поручить, сколько там докторов воспитали и сколько открытий сделали за последние три века). Так вот, чтобы они отработали полученные деньги за научную приставку, поручить им разработать и реализовать научную «Программу всеобщей борьбы с матом», вроде как с поганой овцы… Хотя это вряд ли, пока нынешней власти легче проблему завалить, чем понять и решить.Когда у нас во время войны в тылу людей начали убивать как собак, наряду с ними и больше, чем на фронте (вопреки человеческой логике), то это сигнал, что мы теряем человеческий облик, это когда, словами В.Высоцкого,: «И ни церковь, ни кабак, ничего не свято, только что-то тут не так, все не так, ребята».Каждый народ нутром чует, что при сильной власти ему как-то поспокойнее жить, но стоит напомнить, что для этого власть надо не только уважать, но еще и опасаться, как бы она не забыла уважать тебя.