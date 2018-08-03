Юрий Голик: Дорогие жители Никополя и все те, кто, как и мы, регулярно ездит по трассе Днепр - Никополь

Несколько минут вашего внимания и небольшое саммэри по вопросам, имеющим самое непосредственное отношение и к самому Никополю и к Никопольской трассе.Самая точная информация, о реализуемых нами проектах в вашем городе, чтобы вы не питались слухами, сплетнями и фантазиями странных персон.1. Никопольская трасса.Несмотря на некоторое безумие, царящие нынче в любых торгах на капитальный ремонт дорог, торги по второму участку этой трассы состоялись, что наглядно видно из ссылки на ProZorro.Далее, согласно действующего законодательства, заключение договора с победителем, что должно произойти 8 октября, т.е. ровно через неделю и, собственно, старт капитального ремонта в рамках уже выделенной Укравтодором суммы на эту трассу.Денег пока Укравтодором выделено 25 млн из требуемых 357,9 млн грн. Но. Позиция Укравтодора на сегодня - финансировать только те дороги, по которым торги уже прошли и по которым есть заключенный договор. Это понятная позиция, особенно на фоне описанного выше.Здесь мы уверены в Народном Депутате Андрей Шипко (Andrey Shipko), который с прошлого года занимался вопросом выделения денег на ремонт этой трассы и имеющиеся сейчас деньги - это именно его заслуга. Сейчас идут сложные переговоры с Укравтодором с тем, чтобы вся необходимая сумма была им профинансирована.2. ул. Электрометаллургов в Никополе.Несмотря на откровенный идиотизм в исполнении некоторых людей, считавших, что им все должны, а судьбу можно обмануть, проект капитального ремонта этой трассы мы финализировали, провели торги по ней в свете увеличения ее сметной стоимости, и работы там продолжаются.Стоимость капитально ремонта это улицы в этом году составляет 58 млн грн. По состоянию на сейчас недостаток финансирования по ней составляет 13,3 млн грн, которые в полном объеме должны быть выделены на сессии Облсовета 19 октября.Закончить капитальный ремонт этой улицы мы планируем до 27 октября.Напоминаю, что гарантия на эту улицу, как и на любую другую - 5 лет.3. ул. Херсонская в Никополе.Ген. подрядчик, производивший капитальный ремонт этой улицы и не закончивший ее, получил уголовное дело, инициатором которого были мы как Заказчики этого ремонта - качество производимых им работ нас не утроило, устранять дефекты за свой счет в рамках гарантии, отраженной в договоре, подписанным им, он отказался.По данной улице были проведены новые торги с учетом ее текущего состояния. Победитель определен. Работы на этой улице начаты. Сегодня идет фрезерование.Общая стоимость капитального ремонта этой улицы 81 млн грн, 8,5 млн грн из которой это софинансирование Горсовета Никополя. Какая точно сумма будет выделена в этом году из Областной бюджета станет понятно по итогам сессии Областного Совета 19 октября этого года.4. Еще две улицы.Напоминаю, что в этом году, еще летом, нами были произведен капитальный ремонт ул. Рыжикова и ул. Довголевской.5. Амбулатория на ул. Чалого.Сама амбулатория готова. Ждем от городских властей подключения к электросетям и готовим документы на ввод в эксплуатацию и дальнейшей передачи на баланс Горсовета Никополя, который и является ее эксплуатантом. Здесь все идет четко по графику.6. Бассейн по ул. Херсонской.Торги проведены. Все разрешения и согласования на начало строительных работ несколько дней назад получены. На этой неделе строительная площадка будет ограждена и начинаем копать котлован.7. Парк Победы.Идет тендерная процедура в ProZorro. После определения победителя и получения разрешений на начало строительных работ мы сможем точно сказать, что успеем сделать в этом году.8. Детский садик «Свитанок» в районе Новопавловки.Строительные работы на нем начаты.9. Амбулатория на пр. Трубников.Строительные работы возобновлены.10. Запись к врачу через интернет.Благодаря мэру Днепра Borys Filatov, передающему внедренные в Днепре решения в другие города и его заместителю Jaanika Merilo, подобная возможность появилась в мед. учреждениях Никополя.11. Школа Робототехники.Открыта. Уже работает. За реализацию этого проекта по всей области огромное спасибо Филипп Духлий (Pylyp Dukhliy) и его команде.Мы благодарим за содействие всех, благодаря кому мы сдвинули с мертвой точки массу проектов в Никополе. Мэрию Никополя, депутатов Никопольского Горсовета, Мэра Никополя Андрей Фисак (Andrey Fisak) лично, Народного Депутата Андрей Шипко (Andrey Shipko), депутатов Облсовета и его руководство.Уверены, что при слаженной работе всех ветвей власти и отсутствия симулирования слабоумия со стороны отдельных ее частей, в Никополе за ближайшие год-два реально сделать очень многое, как уже сделано нами, например, в Покрове.Наши ближайшие планы - завершить все вышеописанные проекты.Убедительная просьба ко всем жителям Никополя, активистам, общественникам и всем, кто живо интересуется нашими проектами в Никополе: пожалуйста, не навешивайте ярлыки и не загибайте пальцы не разобравшись предварительно в ситуации. Если у вас есть вопрос - мы всегда отвечаем на всех из них, заданные корректным и уважительным тоном.С прошедшим Днем Никополя.Уверены, через некоторое время мы с вами будем обсуждать уже законченные проекты в Никополе и что следующее должно быть реализовано в вашем городе.