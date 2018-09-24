» » На Дніпропетровщині за втручання прокуратури державі повернуто земельну ділянку водного фонду вартістю понад 3 млн.грн.

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На Дніпропетровщині за втручання прокуратури державі повернуто земельну ділянку водного фонду вартістю понад 3 млн.грн.

Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позов Нікопольської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Томаківської районної державної адміністрації  до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди та повернення її державі. 

Так, у 2002 році між Томаківською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 44,58 га, в тому числі водного дзеркала – 23,5 га та прибережних захисних смуг – 21,08 га, на території Томаківської селищної ради для риборозведення строком на 25 років. 

Прокуратурою встановлено, що, починаючи з вересня 2014 року по теперішній час, товариство систематично не сплачує орендну плату за договором, декларації з орендної плати за землю за 2015-2017 роки не подає, що й стало підставою для його розірвання.
Наразі за втручання прокуратури вказану земельну ділянку вартістю понад 3 млн.грн. зобов’язано повернути державі.

Прокурор Нікопольської 
місцевої прокуратури
В. Жур
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