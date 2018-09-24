На Дніпропетровщині за втручання прокуратури державі повернуто земельну ділянку водного фонду вартістю понад 3 млн.грн.

Так, у 2002 році між Томаківською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 44,58 га, в тому числі водного дзеркала – 23,5 га та прибережних захисних смуг – 21,08 га, на території Томаківської селищної ради для риборозведення строком на 25 років.
Прокуратурою встановлено, що, починаючи з вересня 2014 року по теперішній час, товариство систематично не сплачує орендну плату за договором, декларації з орендної плати за землю за 2015-2017 роки не подає, що й стало підставою для його розірвання.
Наразі за втручання прокуратури вказану земельну ділянку вартістю понад 3 млн.грн. зобов’язано повернути державі.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури
В. Жур