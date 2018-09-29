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Керівництво УПЦ МП просить єпархії привозити людей для пікету під будівлею, де проживають екзархи

В п’ятницю керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) провів нараду з представниками єпархій і дав доручення організувати пікет під будівлею, де проживають екзархи Константинопольського Патріархату. Про це “Релігійній правді” повідомив представник одного з учасників зустрічі.

Зокрема, як зазначає джерело, на зустрічі митрополит Антоній повідомив, що “з 1 жовтня, кожного дня, одна з єпархій має привезти до Києва мінімум 50 людей для пікетування приміщення, де проживають екзархи”.

В нараді, за словами джерела “РП”, брали участь наступні представники УПЦ МП: о. Сергій Грицаюк (Житомирська єпархія), о. Георгій (Тернопільська єпархія), о. Віктор Земляний (Рівненська єпархія), о. Олег Точинський (Волинська єпархія), о. Василь (Івано-Франківська єпархія) та о. Олексій (Сумська єпархія).
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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 01:50
Московские попы никак не успокоятся. Нужно уметь признавать поражение. Томос будет. Обе Лавры(и еще много чего) они потеряют. Может 14-го, а может позже, но Лавры вернуться под контроль Украины. Некоторые перебегут в УПЦ, но нужно очень внимательно их фильтровать. Вот этих шестерых клоунов точно брать нельзя. Надеюсь Филарету(или если кто там вместо него будет) ума хватит матерым попам-ФСБшникам отказать. Криворожского не назвали. Он может перейти в УПЦ и нашего никопольского ждуна путина потянуть за собой. Того самого, жена которого Жилина лайкала в соцсетях. А на фиг он нужен этот ждун. Спасо-Преображенский собор в любом случае должен принадлежать Украинской церкви . Как и остальные храмы. А московские попы пусть правят службу там, возле тубдиспансера и морга в том сарайчике что они построили. Конечно, автокефалии Вальцман добился не от большой любви к Украине, просто еще надеется рейтинг себе приподнять. Но это ему не поможет. Фиг с ним с Вальманом. Он скоро уйдет, а автокефалия останется. По ходу это будет будет единственное благо, которое кондитер сделал для народа на посту президента. Да и то, повторюсь, сделал не искренне, а спасая свой рейтинг, которого уже почти нет.
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