Керівництво УПЦ МП просить єпархії привозити людей для пікету під будівлею, де проживають екзархи

В п’ятницю керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) провів нараду з представниками єпархій і дав доручення організувати пікет під будівлею, де проживають екзархи Константинопольського Патріархату. Про це “Релігійній правді” повідомив представник одного з учасників зустрічі.Зокрема, як зазначає джерело, на зустрічі митрополит Антоній повідомив, що “з 1 жовтня, кожного дня, одна з єпархій має привезти до Києва мінімум 50 людей для пікетування приміщення, де проживають екзархи”.В нараді, за словами джерела “РП”, брали участь наступні представники УПЦ МП: о. Сергій Грицаюк (Житомирська єпархія), о. Георгій (Тернопільська єпархія), о. Віктор Земляний (Рівненська єпархія), о. Олег Точинський (Волинська єпархія), о. Василь (Івано-Франківська єпархія) та о. Олексій (Сумська єпархія).