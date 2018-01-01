К вопросу о законности сноса деревьев на аллее пр.Трубников

Изучение ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на реконструкцию аллеи показало, что в разделе "ДЕМОНТАЖ" есть два пункта, которые предусматривают снос деревьев:
25. Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних дерев
м'яких листяних порiд частинами iз застосуванням
автогідропідіймачів, дiаметр стовбура понад 20 см до 30
см (18 шт, д20мм, висотою 5м)
м3 2,983
26. Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних дерев
м'яких листяних порiд частинами iз застосуванням
автогідропідіймачів, дiаметр стовбура понад 30 см до 40
см (27 шт, д. 32мм, висотою 12 м)
м3 13,99
Другими словами, сносу подлежали ТОЛЬКО больные и аварийные деревья.
Тут возможны два варианта:
1. Исполнитель работ САМОВОЛЬНО спилил здоровые деревья.
2. На здоровые деревья был получен АКТ (согласованный в Днепропетровске), разрешающий их удаление.
Второй вариант маловероятен. Для установления истины направим в понедельник запрос на имя городского головы.