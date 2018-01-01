К вопросу о законности сноса деревьев на аллее пр.Трубников





Никопольчане, большой общественный резонанс вызвала ситуация с ТОТАЛЬНЫМ сносом взрослых деревьев на аллее (участок от ЦУМа до ул.Станиславского).Изучение ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на реконструкцию аллеи показало, что в разделе "ДЕМОНТАЖ" есть два пункта, которые предусматривают снос деревьев:25. Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних деревм'яких листяних порiд частинами iз застосуваннямавтогідропідіймачів, дiаметр стовбура понад 20 см до 30см (18 шт, д20мм, висотою 5м)м3 2,98326. Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних деревм'яких листяних порiд частинами iз застосуваннямавтогідропідіймачів, дiаметр стовбура понад 30 см до 40см (27 шт, д. 32мм, висотою 12 м)м3 13,99Другими словами, сносу подлежали ТОЛЬКО больные и аварийные деревья.Тут возможны два варианта:1. Исполнитель работ САМОВОЛЬНО спилил здоровые деревья.2. На здоровые деревья был получен АКТ (согласованный в Днепропетровске), разрешающий их удаление.Второй вариант маловероятен. Для установления истины направим в понедельник запрос на имя городского головы.