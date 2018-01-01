Встречи не случайны! (стих, видео)

Как можно не забыть,Увидев на мгновенье,Как будто он весь мир,Как будто без сомненья,Бывает в жизни так,Что встречи не случайны,Быть может для него,Я та что очень ждал он...Быть может для меня,Он тот что очень нужен...Сижу и представляю,Как стал мне моим мужем,Пьет крепкий черный чай,А я лишь крепкий кофе,Он так не любит дождь...А я под ним промокла...Ведь правду говорят,Что рано или поздно,Ты встретишь на пути,Кому доверить можно,Не только тайны, нет!И не любовь, не душу...А жизнь доверишь всю.Ты сердце свое слушай....