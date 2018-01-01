Встречи не случайны! (стих, видео)

Как можно не забыть,
Увидев на мгновенье,
Как будто он весь мир,
Как будто без сомненья,
Бывает в жизни так,
Что встречи не случайны,
Быть может для него,
Я та что очень ждал он...
Быть может для меня,
Он тот что очень нужен...
Сижу и представляю,
Как стал мне моим мужем,
Пьет крепкий черный чай,
А я лишь крепкий кофе,
Он так не любит дождь...
А я под ним промокла...
Ведь правду говорят,
Что рано или поздно,
Ты встретишь на пути,
Кому доверить можно,
Не только тайны, нет!
И не любовь, не душу...
А жизнь доверишь всю.
Ты сердце свое слушай....