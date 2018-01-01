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Встречи не случайны! (стих, видео)

Как можно не забыть, 
Увидев на мгновенье,  
Как будто он весь мир, 
Как будто без сомненья, 

Бывает в жизни так, 
Что встречи не случайны, 
Быть может для него, 
Я та что очень ждал он... 

Быть может для меня, 
Он тот что очень нужен... 
Сижу и представляю, 
Как стал мне моим мужем, 

Пьет крепкий черный чай, 
А я лишь крепкий кофе, 
Он так не любит дождь... 
А я под ним промокла... 

Ведь правду говорят, 
Что рано или поздно, 
Ты встретишь на пути, 
Кому доверить можно, 

Не только тайны, нет! 
И не любовь, не душу... 
А жизнь доверишь всю. 
Ты сердце свое слушай....




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