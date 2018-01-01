Зама міського голови разом із начальником землекористування засуджено на шість років позбавлення волі з конфіскацією майна… (відео)

Суддя Нанічкіна Н.М. вирішила, що під час апеляції обидва будуть знаходитись під домашнім арештом.
Нагадаємо, що Марганецький суд більш двох років розглядав справу двох чиновників, яких впіймали за руку на отриманні хабара в розмірі 46 тисяч гривень. Було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Справа занадто довго розглядалась і навіть журналісту Володимиру Садикову було заборонено судом бути присутнім в залі судового засідання, під час розгляду цього кримінального провадження.
Тому, 18 вересня 2018, на допомогу Марганецькому осередку ГО “Стопкорупції” приїхала знімальна група з міста Київ і справа була зрушена з мертвої точки та нарешті сьогодні завершена.
Джерело: Новини м. Марганець та Січеславщини!