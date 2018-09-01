3D-принтер, лазерный станок и ноутбуки. В Покрове открылась современная школа роботехники

Развитие технологий сегодня требует соответствующих инвестиций в образование. Сами по себе технические гении в стране не появляются. Их успехи - это объединенный компонент таланта, удачи и образования. Достаточно знаковым событием для город Покров стало недавнее открытие современной школы роботехники.





Кстати, маленький горняцкий город стал первым в области, в котором такая школа была официально открыта. Всего в 2018-м году в области запланировано открыть 7 таких учреждений. Покровская школа роботехники создана на базе местного Дома творчества детей и юношества, а размещена на территории бывшего детского садика № 8 (36-й микрорайон ул.Лизы Чайкиной № 31). За основу этой идеи был взят проект школы роботехники Филиппа Духлия, который успешно работает в Киевской области.





Поражает именно техническое оснащение нового учреждения. В распоряжении учеников мастерская в которой есть 3D-принтер, лазерный станок, паяльное оборудование. Похвастаться таким сегодня может далеко не всякое учебное заведение в крупном городе. Кроме того, для каждого слушателя школы предусмотрено отдельное рабочее место с ноутбуком. Не говоря уже о хорошем ремонте и новой мебели.

Но самое главное то, чему здесь можно научиться. Слушатели школы роботехники будут изучать целый комплекс предметов в том числе электроннику-ардуино, 3D-графику, основы программирования. То есть, получать те знания, которые в обычной в обычной школе точно не дадут.





По словам директора дома творчества Нины Якимовой, в школу роботехники уже записались около 110 учеников. При этом обучение здесь будет совершенно бесплатное. Стоит ли говорить насколько это важно для родителей талантливых детей, которым не всегда по карману оплатить частные секции и кружки.





Теперь же у детей появилась уникальная возможность развиваться, получать знания и опыт работу с современным оборудованием. На данный момент укомплектован и преподавательский состав школы. И кто знает, может именно из ее стен впоследствии выйдут ребята, которые прославят родной город в сфере интеллектуальных технологий.

Фото пресс-службы городского совета