Недобросовісних підрядників у дорожній галузі потрібно притягати до відповідальності – Андрій Шипко

Майже по всій території Україні заблоковано будівництво та ремонт доріг, через недобросовісність окремої компанії, яка зриває тендери. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив народний депутат Андрій Шипко.



Він наголосив, що попри складну економічну ситуацію Уряд взяв на себе важке, але дуже потрібне завдання і, вперше за 27 років Незалежності нашої країни, розпочався масштабний процес будівництва та ремонту доріг. Але, на жаль, старі схеми заважають його завершенню…



«Є гроші, визначено терміни, проведено тендери, а дорожня мережа не будується» - наголосив народний депутат, зауваживши, що на заваді цьому стоять чисельні скарги до Антимонопольного комітету на начебто неконкурентні умови торгів, написані «під копірку» тими, хто хоче нажитися на будівництві доріг.



Через такі «договорняки» виявились заблокованими не тільки тендери, а й населення країни, обмежене в пересуванні через руйнівний стан доріг.



«Дорога Нікополь-Дніпро, яка зв’язує 325 тис. мешканців з обласним центром, де люди отримують і низку соціальних послуг, і якісну медичну допомогу третього та четвертого рівнів, - це фактично дорога життя. Але стан дороги такий, що призупиняється навіть рух транспорту. І хоча кошти на її капітальний ремонт виділено, тендер заблоковано…» - підкреслив Шипко.



Народний депутат переконаний, що в Україні має бути здорова конкуренція, а з ганебним та корупційними складовими у дорожній галузі необхідно боротися законними методами.



Одним з таких, за словами парламентаря, має стати ухвалення Закону щодо відповідальності недобросовісних підрядних організацій, проект якого уже підготував народний депутат.



Зазначений законопроект містить чіткі правила та критерії для формування переліку недобросовісних підрядних організацій, інформація про які повинна міститися на офіційному веб-сайті Автодору та бути доступною усім.



Окрім того, документ надає право Автодору залучати спеціалізовані експертні установи для контролю за ходом будівництва на всіх його етапах.



Тому, Андрій Шипко звернувся до голови парламенту та колег-депутатів з проханням визнати зазначений проект Закону терміновим та якнайшвидше винести його на розгляд, аби розблокувати будівництво доріг і забезпечити якість виконання робіт.

інформація прес-служби А. Шипко