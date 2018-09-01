Банальное хулиганство или агония Московских патриархов? (фото)

Сегодня, около 20 ч., пока неустановленными особями, был сломан поклонный хрест у Храма им. Петра Колнышевского открытого УПЦ Киевского патриархата в честь погибших воинов АТО.

Что это, банальное хулиганство или агония Московских патриархов будем надеяться установит следствие