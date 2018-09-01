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Криминал

Банальное хулиганство или агония Московских патриархов? (фото)

 Сегодня, около 20 ч., пока неустановленными особями, был сломан поклонный хрест у Храма им. Петра Колнышевского открытого УПЦ Киевского патриархата в честь погибших воинов АТО.

 

Что это, банальное хулиганство или агония Московских патриархов будем надеяться установит следствие

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 22:06Просмотров: 303 Комментариев: 0
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