20 сентября станет известно, кто будет осваивать 365 МИЛЛИОНОВ гривен, выделенных на ремонт дороги от г. Никополя в сторону г. Днипро.



Никопольчане, «битва» за право участвовать в ремонте многострадальной дороги подходит к завершающей стадии. На 20 сентября назначено проведение аукциона (уже ВТОРОГО по счету). Предлагаю вашему вниманию короткий анализ событий 2018 года, связанных с попытками УКРАВТОДОРА выбрать приемлемого подрядчика.

Итак, участок дороги от РАЗВИЛКИ «Днипро – Запорожье» до НИКОПОЛЯ все последние 10 лет относился к числу проблемных. Ежегодно, после осенне-зимнего периода, дорога фактически становится непригодной к эксплуатации. Объемы и качество текущего ямочного ремонта не позволяют привести данный участок дороги в удовлетворительное состояние.

В последние 3-4 года на уровне органов местного самоуправления, депутатов областного совета, Верховной рады неоднократно поднимался вопрос о капитальном ремонте этого участка дороги (всего около 75 км).

В начале 2018 года из государственного бюджета были выделены 402 МИЛЛИОНА гривен на текущий средний ремонт.

Заказчик – «Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області» (структура УКРАВТОДОРА).

Первый тендер на выполнение этих работ был объявлен через систему «ПРОЗОРРО» 23 апреля 2018 года. Планировалось начать работы в августе-сентябре текущего года.

Однако, результаты данной тендерной процедуры были ОТМЕНЕНЫ 31 июля при следующих обстоятельствах:

- Заявку для участия в тендерной процедуре в установленный срок (до 24.05.2018 года) подали 14 претендентов.

- Тендерный комитет отклонил ДЕВЯТЬ заявок от претендентов как не соответствующие тендерной документации.

- Два претендента (в том числе ПП «Полтавабудцентр») обжаловали Решение тендерного комитета. Жалоба ПП «Полтавабудцентр» была удовлетворена Решением Антимонопольного комитета Украины от 29 июня 2018 года.

- Торги состоялись 16 июля, но в них приняли участие ПОЧЕМУ-ТО только 3 претендента. Еще ТРИ претендента, которые были допущены, НА ТОРГИ НЕ ВЫШЛИ.

- Победителем (критерий – ЦЕНА) оказалось ПП «Полтавабудцентр».

Однако, Держаудитсблужбой Украины была проведена срочная проверка соблюдения Закона Украины «Про публичные закупки». Выявлены нарушения.

- 31 июля 2018 года Тендерный комитет ОТМЕНИЛ результаты аукциона.

Все эти события достаточно подозрительные. Не вышедшие на торги ТРИ участника, по всей видимости, получили соответствующие «рекомендации» от заинтересованных лиц. А попытка снять с дистанции ПП «Полтавабудцентр» прямо указывают на нежелательность победы этого участника.

Затем ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ была откорректирована. Общая стоимость лота была уменьшена с 402 миллионов до 365 миллионов гривен.

Новая тендерная процедура была объявлена 3 августа. Конечный срок подачи тендерных предложений – 7 сентября.

Дата проведения аукциона – 20 сентября.

Заявки на участие в аукционе подали 5 фирм:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Допущено до аукціону.

2. ПП "ПОЛТАВАБУДЦЕНТР"

Документи Відхилено

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "УПС"

Допущено до аукціону

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Документи Відхилено

5. ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Допущено до аукціону

Две фирмы, в том числе предыдущий победитель - ПП "ПОЛТАВАБУДЦЕНТР", к участию в торгах НЕ ДОПУЩЕНЫ.

Причина в том, что в новую редакцию Тендерной документации введено следующее условие:

"...Асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам п.п. 5.4.4. та 5.4. ДСТУ Б В 2.7-119:2011, а саме: час зберігання та транспортування гарячої асфальтобетонної суміші у бункерінакопичувачі до місця її укладання не повинен перевищувати трьох годин після її приготування..."

Асфальтобетонный завод ПП «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР» располагается на расстоянии 160 км от объекта работ, поэтому они не могут за 3 часа доставить асфальтобетонную смесь к месту ее укладки.

По всей видимости, именно это дополнение к тендерной документации потребовала внести ДЕРЖАУДИТСЛУЖБА.

Вполне распространенный способ МАНИПУЛЯЦИИ с проведением аукциона:

1. Организатор аукциона ЗАВЕДОМО не вносит в тендерную документацию СУЩЕСТВЕННОЕ условие.

2. Если выигрывает НУЖНЫЙ претендент, на это закрывают глаза.

3. Если выигрывает посторонний ПРЕТЕНДЕНТ, проводится «срочная проверка», вдруг выясняется несоответствие тендерной документации требования законов или госстандартов.

4. Результаты аукциона отменяются и назначается НОВЫЙ аукцион.

Подозреваю, что эта схема и была использована.

Ждем 20 сентября. Отмечу, что в соответствии с ПРОЕКТОМ договора, он должен действовать до 31.12.2019 г. Другими словами, в этом году ремонтные работы ВРЯД ЛИ начнутся.

Гарантийные обязательства (по проекту договора):

2.7. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкту з наступними гарантійними термінами:

- основа дорожнього одягу - 8 років;

- асфальтобетонне покриття - 5 років;

- огородження дорожнє - 5 років;

- напрямні стовпчики 2 роки;

- дорожні знаки – 2 роки.

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ЭХ, дороги....

Виталий Журавлёв