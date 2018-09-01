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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане

Открываем рубрику прямых эфиров "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане"

 

В гостях студии Амбуль Канзас, администратор одноименной группы в ФБ

https://www.facebook.com/groups/860602160755466/



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:19Просмотров: 120 Комментариев: 0
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