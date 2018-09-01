Двадцать чиновников «ЗАРУБИЛИ» Резолюцию общественности…

Никопольчане, 13 сентября было проведено заседание Рабочей группы по подготовке Общественных слушаний, которые должны состояться 6 октября.



Тема: «Создание Наблюдательных советов при Коммунальных предприятиях». Инициаторами этих Общественных слушаний являются ШЕСТЬ общественных организаций города. Мы подготовили ПРОЕКТ Резолюции и вынесли его на рассмотрение Рабочей группы.





Но дело в том, что А.П.Фисак (кто помнит – это наш городской голова, который уже 2 недели катается по КАНАДЕ) предусмотрительно включил в состав Рабочей группы ДВА ДЕСЯТКА ЧИНОВНИКОВ. А представителей общественности – только 9 человек.

И эти чиновники описательную часть ПРОЕКТА резолюции ОТКЛОНИЛИ. Явно по команде.





Публикую Резолюцию для сведения. Готов подписаться под каждым словом – это грамотный и выверенный документ.

Никопольчане, читайте и высказывайте свое мнение. Все равно на Общественных слушаниях 6-го октября мы будем выносить этот документ на голосование Громады. Обязательно приходите….





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Проект резолюції Громадських слухань

Більш ніж два роки тому, у червні 2016 року набрав чинності Закон України № 1405 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», який вніс суттєві зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Господарського кодексу України, передбачивши утворення Наглядових рад комунальних підприємств.

У відповідності до вказаного Закону до Статутів Комунальних підприємств протягом одного року повинні бути внесені необхідні зміни. Також Законом було рекомендовано місцевим радам протягом шести місяців ухвалити відповідні рішення, направлені на виконання вимог цього Закону.

У грудні 2017 року Нікопольська міська рада затвердила нову редакцію Статуту територіальної громади міста Нікополя, в якому є стаття 13, що регламентує:

«…Нікопольська міська рада приймає рішення про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; затверджує Типове положення комунального підприємства, заснованого на комунальній власності територіальної громади міста Нікополя…»

До теперішнього часу жодного з вищевказаних нормативних актів Нікопольська міська рада не розробила та не прийняла, що призвело до негативних наслідків для територіальної громади.

Зокрема, у серпні 2017 року директором КП «МЖТІ» Є.С. Романієм одноосібно було прийнято рішення про неправомірне оголошення аукціону з продажу майна громади – 240 км труб нікопольської тепломережі.

Громадські слухання констатують, що бездіяльність Нікопольської міської ради та її виконавчих органів у питанні створення Наглядових рад Комунальних підприємств створює умови для зловживань відносно матеріальних та фінансових ресурсів, що належать Громаді.

Наглядова рада Комунального підприємства - це колегіальний орган управління, який:

• обирає керівника КП;

• контролює діяльність керівника КП;

• спрямовує діяльність керівника КП;

• приймає рішення про проведення зовнішнього незалежного аудиту;

• розглядає питання господарської заінтересованості;

• вирішує інші питання, які визначила місцева рада.

Тому створення Наглядових рад Комунальних підприємств є важливим чинником господарчої діяльності КП та громадського контролю за ефективним використанням коштів та майна громади.

Усі комунальні підприємства та їхнє майно належить територіальній громаді. Але більшість мешканців, на превеликий жаль, навіть не задумується над тим, що КП міста належать кожному члену громади і мають бути підзвітними їй.

На теперішній час керівників КП призначає особисто міський голова, і ці кандидатури не погоджуються з громадою. Пересічні люди навіть не знають, що відбувається в цих підприємствах. Так само міський голова та депутатський корпус не володіють усією інформацією відносно діяльності КП.

Наглядові ради КП є органами управління, а не якимось дорадчим або консультативним органом.

Якщо Наглядові ради будуть утворені згідно Господарського кодексу України, вони обиратимуть керівника КП, контролюватимуть та спрямовуватимуть його діяльність у межах, визначених статутом.

Наглядова рада не буде керувати підприємством, але вона буде затверджувати основні документи КП та контролювати діяльність підприємства. Це буде незалежний орган, яий матиме достовірну інформацію про стан справ на підприємстві.

Подібна практика давно діє в бізнесі, де є рада директорів з виконавчим директором, які здійснюють управління компаніями, та наглядові ради, які контролюють їхню діяльність.

Наглядові ради створюються, щоб покращити управління комунальним майном та знизити корупційні ризики. Їх створення відповідає стандартам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

КП міста та їхня робота мають бути підзвітними, в першу чергу, громаді міста. Механізм цієї підзвітності можливо реалізувати, запровадивши дієві Наглядові ради КП, і робити це потрібно якомога швидше. Безперечно, у місті знайдуться незалежні фахівці, які увійдуть до складу Наглядових рад. Міська влада не має боятися цього процесу. Якщо міський голова дійсно зацікавлений, щоб КП міста працювали ефективно та прозоро, він має бути головним лобістом цього питання у міській раді.

Робоча група з організації Громадських слухань підготувала наступні проекти документів, які мають стати основою для прийняття відповідних РІШЕНЬ сесію міської ради:

1. Порядок призначення членів, утворення та ліквідації наглядової ради комунального підприємства.

2. Порядок організації діяльності наглядової ради Комунального підприємства.

3. Виключна компетенція наглядової ради комунального підприємства.

4. Критерії обов’язковості утворення наглядової ради в комунальних унітарних підприємствах.

5. Проект Рішення «Про затвердження персонального складу Наглядової ради комунального підприємства».

6. Вимоги до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств.

7. Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств.

8. Проект рішення виконкому «Про утворення наглядової ради комунального підприємства «_____».

9. Проект Розпорядження «Про утворення єдиної конкурсної комісії з проведення відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств».

10. Проект Розпорядження «Про делегування представників до Наглядової ради комунального підприємства «_____».

Вказані документи містяться в додатках.

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Примечание: все ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ, перечисленные в 10-ти пунктах, разработаны Общественным советом при Никопольском городском совете и ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЮЗОМ "НИКОПОЛЬЧАНЕ".

Виталий Журавлёв