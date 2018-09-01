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Виктор Артеменко

Зачем смотреть в зеркало заднего вида если мы едем вперед? (видео)

 

Зачем смотреть в зеркало заднего вида если мы едем вперед?

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 15:10Просмотров: 195 Комментариев: 0
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