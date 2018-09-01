«Разбор полетов» городской избирательной комиссии. Часть № 6: «СУДЕБНЫЙ ВЕРДИКТ»

Никопольчане, сегодня состоялось заключительное заседание Апелляционного административного суда Днепропетровской области. Рассматривался иск инициативной группы, которая собирала подписи за ОТСТАВКУ А.П.Фисака с должности городского головы.

Исковые требования заключались в ОТМЕНЕ незаконного Постановления городской избирательной комиссии, которая 21 октября 2017 года противоправно прекратила народную инициативу.



Напомню, предыдущее заседание состоялось 17 июля и тогда представитель Городской избирательной комиссии использовал ПОСЛЕДНИЙ шанс для затягивания судебного процесса – заявил немотивированный ОТВОД составу судейской коллегии (см.: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1781680328613393/).





Сегодня заседание, наконец-то, состоялось. Интересы инициативной группы представляли юристы Роман Сиротенко и Виталий Журавлев.

Городской голова НЕ ПРИБЫЛ (далековато из Канады добираться).





От имени Горизбиркома выступала всё тот же представитель – юрист из п.Соленого Н.Василец. Она сразу же заявила очередное ходатайство, которое было направлено на ЗАБЛОКИРОВАНИЕ судебного процесса. Василец потребовала приостановить рассмотрение своей же АПЕЛЛЯЦИИ на том основании, что в Никопольском городском отделе полиции расследуется дело по заявлению Городской избирательной комиссии, которая считает, что подписи за отставку Фисака сфальсифицированы. Василец мотивировала это тем, что необходимо дождаться результатов рассмотрения этого уголовного дела в суде.





Мы с Романом Сиротенко (да и суд тоже) были в шоке от такой «юридической наглости». Я высказал своё мнение .

Уголовное дело, которое ведется в Никопольской полиции:





1. Никакого отношения не имеет к предмету спора. Городская избирательная комиссия вынесла свое Постановление 21 октября 2017 года, и именно этот документ обжалуется.

2. Уголовное дело НИКОГДА не будет направлено в суд, так как оно сфабриковано и ведется НЕЗАКОННО.

3. Закон позволяет приостанавливать производство в Административных судах, если по ПРЕДМЕТУ иска есть уголовное дело и оно УЖЕ направлено в суд.





Меня поддержал Роман Сиротенко, который выдвинул дополнительные аргументы.





Судебная коллегия ХОДАТАЙСТВО представителя горизбиркома ОТКЛОНИЛА.





Далее были выступления и дебаты сторон.

Ничего нового представитель горизбиркома не представила – все аргументы апеллянта уже рассматривались в суде ПЕРВОЙ инстанции. У меня сложилось впечатление, что эта девочка-юрист просто формально отрабатывала полученные деньги.





В итоге через минут 40 после начала заседания судебная коллегия удалилась в СОВЕЩАТЕЛЬНУЮ КОМНАТУ. Минут через 10 нам огласили Решение Апелляционного административного суда:

- Апелляцию городской избирательной комиссии ОТКЛОНИТЬ;

- Решение суда первой инстанции оставить БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.





Итак, Постановление городской избирательной комиссии от 21 октября 2017 года ОТМЕНЕНО. Это означает, что народная инициатива по отставке городского головы ПРОДОЛЖАЕТСЯ.





Подписные листы, в которых собраны более 19 тысяч подписей за отставку Фисака, в настоящее время «спрятаны» при сфабрикованном уголовном деле в Никопольском отделе полиции.





После получения Решения суда мы намерены добиваться возврата подписных листов в Городскую избирательную комиссии, которая должна направить их в ЦВК. Именно комиссия высшего уровня будет принимать Решение о направлении подписных листов на съезд «БПП – Солидарность» для отзыва А.П.Фисака с должности Никопольского городского головы.





Вот такие новости. Работа проделана большая, судебный процесс длился в общей сложности почти 10 месяцев. Спасибо Роману Сиротенко, Анатолию Сиротенко, Наталье Троян, Виктору Лиханскому и всем, кто помогал Громаде отстаивать права НИКОПОЛЬЧАН. Спасибо мужественным членам Инициативной группы, которых за последние месяцы регулярно вызывали в городской отдел полиции на одиозные допросы. Следователь КАРНАУХ… Запомнили.





Да, мы имеем право на свое мнение, и этот ФАКТ доказан сегодняшним Решением суда.





А Никопольская городская избирательная комиссия себя полностью ДИСКРЕДИТИРОВАЛА. Несмотря, что в ее составе есть квалифицированные юристы, они не смогли проявить объективность и в полном объеме соблюсти требования ЗАКОНА.

Председатель горизбиркома Е.Богославская даже не заявила о личном КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ. Дело в том, что она выдвиженец «БПП – СОЛИДАРНОСТЬ» и эта партия в любой момент имеет право отозвать её с занимаемой должности. Фисак тоже выдвигался от «БПП – СОЛИДАРНОСТЬ» и при принятии Решений в городской избирательной комиссии интересы ФИСАКА и БОГОСЛАВСКОЙ совпадали.





Этот факт мы изучим дополнительно и направим материалы в отношении Е.Богославской для принятия решения о наличии в её действиях состава коррупционного правонарушения.





В течении ПЯТИ дней полный текст Решения суда будет опубликован в Реестре судебных решений, и мы дадим ссылку для того, чтобы все желающие смогли ознакомиться с нарушениями, которые были допущены горизбиркомом.





ПРОДОЛЖЕНИЕ следует….

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"