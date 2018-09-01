Как в Никополе выглядит больничный парк на улице 50-летия НЗФ
В Никополе территория нескольких городских больниц на улице 50-летия НЗФ изменилась до неузноваемости. Причина — демонтаж подземных коммуникаций.
Об этом Информатор сообщает с места события. Демонтаж подземных коммуникаций проводят в Никополе с декабря 2017 года.
2 августа судья Хозяйственного суда постановила вернуть выкопанные трубы никопольской общественности, не смотря на это коммуникации продолжают демонтировать самым варварским способом.
На территории больничного парка на улице 50-летия НЗФ находится несколько стационаров и корпусов городских больниц №1 и №3. Кроме этого, на большой территории расположен морг, лаборатория и отделение судмедэкспертизы, недалеко туберкулезный диспансер. Территория больницы находится рядом с большим жилым микрорайоном. Кроме посетителей больницы и проведывающих, через парк часто ходят дети и взрослые.
Многие десятилетия в глубине больничного парка было не безопасно. Недостроенное здание детской больницы и полуразрушенные строения всегда представляли опасность для прохожих. Время шло, но проектам так и не суждено было реализоваться. Корпус недостроенной детской больницы разобрали, фундамент одного из недостроев частично разрушили.
И если все вышеперечисленные объекты находились в глубине больничного двора и прохожие там появлялись не часто, то более месяца назад общее состояние разрухи и безнадеги дополнили широкие и длинные траншеи, которые выкопали в центральной части парка.
Теперь опасность подстерегает каждого, кто идет мимо. Кроме этого, испорчен эстетический вид территории медицинского учреждения. Вопросов как всегда больше, чем ответов. В очередной раз хочется надеяться, что так будет не всегда.
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