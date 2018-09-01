«СОВЕСТЬ – лучший контролер». Если у власти НЕТ совести, тогда: «ОБЩЕСТВЕННОСТЬ – лучший контролер»

Никопольчане, система управления городским хозяйством находится в глубоком кризисе. По моему мнению, профессиональный уровень наших городских руководителей и чиновников среднего звена не соответствует (за редкими исключениями) тем должностям, которые они занимают. К такому ВЫВОДУ я пришел после нескольких лет официального взаимодействия с городским головой А.П.Фисаком, с его заместителями, с начальниками Управлений и отделов исполкома.

Самый последний пример – манипуляции Фисака и его заместителей с инициативой общественности о проведении двух Общественных слушаний. Напомню, два месяца назад по решению Общественного совета ШЕСТЬ Общественных организаций Никополя выступили с законным требованием о проведении консультаций в форме Общественных слушаний по следующим вопросам:





1. Об утверждении членов Общественного совета, избранных на Учредительном собрании 17 апреля 2018 года.

2. О неудовлетворительной работе УЖКХ в сфере публичных закупок.

Официальный пакет документов был направлен на имя городского головы.





Дальнейшие события выходят за рамки разумного:

1. Фисак сразу же ОТКАЗАЛ в проведении Общественных слушаний по вопросу утверждения членов Общественного совета.

2. Фисак через месяц издал Распоряжение о проведении Общественных слушаний с собственной трактовкой предмета консультаций: «Отчет начальника УЖКХ о проведенной работе». Другими словами, он ОТВЕРГ ИНИЦИАТИВУ общественности и НАЗНАЧИЛ СВОИ Общественные слушания.





Ну кто советует Фисаку так нагло себя вести? Глупо и бездарно.





ПОВТОРЯЮ фразу из поста двухмесячной давности: в Уставе города ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ написано, что не имеет права городской голова отказывать в проведении Общественных слушаний, если вопрос касается сферы полномочий органов местного самоуправления. Нет у городской голова и права менять тему Общественных слушаний, которая инициируется общественными организациями Никополя.

Андрей Петрович, прочитайте недавно изданный в печатном виде УСТАВ территориальной громады Никополя.





Если ваши «советчики» не могут разобраться в ДВУХ предложениях, наймите юриста из Киева. Иначе придется нанимать АДВОКАТА.

Конечно же, мы будем добиваться строгого соблюдения законодательства Украины и Устава Никополя. Вплоть до подачи судебных исков. Ну не желает наша городская власть сотрудничать с общественностью города.

Для Андрея Петровича и ряда депутатов активные меры Общественного контроля означают ПОТЕРЮ безграничного влияния на расходование бюджетных средств и материальных ресурсов.





Более года назад мы требовали, чтобы при каждом коммунальном предприятии были созданы Наблюдательные советы. Это предписано Законом. Ничего Фисак не создал, так как это помешало бы ему провести, в частности, 100 миллионную АФЕРУ по продаже никопольской теплосети. Скоро по этому поводу вступит в силу Решение суда, которое признало незаконной продажу 240 километров труб наших теплосетей. Кто-нибудь из депутатов покраснеет от стыда перед Громадой? Думаю, что нет – по причине отсутствия совести. А ведь Громада «била во все колокола», пытаясь предотвратить незаконную продажу городского имущества.





И другие наши предложения, направленные на повышение эффективности управленческой деятельности в городе, Андрей Петрович и его подчиненные БЕССОВЕСТНО игнорируют.





В качестве ещё одного примера хочу привести предложение Общественного совета о том, чтобы в каждый договор на выполнение работ вносился дополнительный пункт об обязательной ФОТОСЪЕМКЕ ОБЪЕКТА, на котором производятся работы. Фотографирование производится 2 раза: ДО выполнения работ и ПОСЛЕ выполнения работ. И деньги надо выплачивать подрядчику ТОЛЬКО после приобщения этих фотографий к Акту выполненных работ.





Плюс ко всему публиковать фотографии в специальном разделе на сайте городского совета. Разумно? Конечно, да! Уверен, этот механизм контроля позволит сэкономить миллионы бюджетных гривен.





Публикация на данную тему была в НАШЕЙ ГРУППЕ м в «Визит–Венале» ещё в мае. НО…. Городская власть НИКАК не отреагировала на наше предложение. Как будто бы ничего и не слышала. Оно и понятно - зачем им дополнительный контроль со стороны Громады?





Вношу ещё одно предложение – в обязательном порядке возле каждой бригады, выполняющей работы на территории Никополя, должна выставляться ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА с указанием следующих реквизитов:

- наименование фирмы, выполняющей работы;

- наименование работ и общая сумма финансирования;

- номер и дата договора, заключенного между подрядчиком и городскими структурами;

- срок начала и окончания работ;

- ответственное лицо со стороны подрядчика и контактные данные.





Чем вызвана такая постановка вопроса? Очень часто я наблюдаю на улицах Никополя странных «строителей» - без спецодежды, без касок и даже без перчаток. Некоторые из них откровенно «бомжеватого» вида. Но я понимаю, что они осваивают НАРОДНЫЕ деньги. И каждый никопольчанин имеет право на месте проведения работ получить базовую информацию. А при выявлении каких-либо нарушений – сообщить в горисполком или в компетентные органы.





Например, уже несколько раз мне рассказывали про вопиющую картину: неопознанные люди подвозят к колодцу теплосети два-три баллона для газовой сварки, залезают внутрь и вырезают металл. При этом место проведения опасных работ не огораживается, за газовыми баллонам вообще никто не присматривает (и это при том, что рядом бегают дети). При этом «сварщики», копошащиеся в недрах города, оказываются немыми и на вопросы не отвечают.





Итак, пункт об обязательной информационной табличке должен быть в КАЖДОМ договоре с подрядчиком. За выявленный случай производства работ без этой таблички, надо предусматривать существенный ШТРАФ.





Предложение опубликовано, будем ждать реакции от А.П.Фисака. Именно городской голова должен дать соответствующее указание всем заказчикам работ (УЖКХ, другие органы исполнительной власти, коммунальные предприятия).

Чем больше конструктивных предложений, поступивших от общественности, будет использовано в практической деятельности, тем быстрее в городе будет наведен порядок.





Общественный совет будет всеми доступными законными средствами добиваться, чтобы чиновники и депутаты, которые через свои (или через подставные) «фирмочки» осваивают бюджетные средства, попали под действенный общественный контроль.





Приглашаю неравнодушных жителей Никополя придти 6-го октября к 14-00 в помещение городского дома культуры (улица В.Усова) на Общественные слушания по вопросу создания Наблюдательных советов при Коммунальных предприятиях города. Эти слушания проводятся по инициативе общественности и нам необходима поддержка НИКОПОЛЬЧАН. Спасибо.





Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"