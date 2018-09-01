Борис Кривчик: МЕРА ДОВЕРИЯ

Выслушать кандидатов на высшие посады хлеба не просит, чего бы и не выслушать, нового ничего не скажут, у всех программы как под копирку—благосостояние народа, мир, труд, май, июнь, июль, и далее по тексту.

Ну действительно, не обещать же избирателям повышение цен и тарифов до уровня преступности и снижение благосостояния народа до уровня зулусов. При таких встречах гораздо полезнее узнавать, чего интересует твоих земляков и чего они ожидают от очередного слуги народа.Выслушать кандидатов на высшие посады хлеба не просит, чего бы и не выслушать, нового ничего не скажут, у всех программы как под копирку—благосостояние народа, мир, труд, май, июнь, июль, и далее по тексту.





Ну действительно, не обещать же избирателям повышение цен и тарифов до уровня преступности и снижение благосостояния народа до уровня зулусов. При таких встречах гораздо полезнее узнавать, чего интересует твоих земляков и чего они ожидают от очередного слуги народа. Примерно так и было на встрече с мэром Львова А.Садовым. Оказалось полное совпадение мнений у людей по всей Украине, от «дикого» Запада до «дикого» Востока, что пока идет война, любые громкие реформы—это всего лишь куклы, которые отправятся на мусорник при первом же изменении военной обстановки, и пока это шило торчит в нашей, извините, заднице, все остальные дела мало что значат.





Садовый откровенно ответил, что силой эту проблему решить вряд ли, не те весовые категории, действительно, с одной подводной лодкой смешно идти «на Вы» и брать на абордаж морскую армаду Путина, это, как говорят в Одессе, что идти с тряпкой на кирпич. Вот если в Украине чудесным образом вдруг жизненный уровень взлетел бы в 4 раза выше, чем в России, война за неделю окончилась бы автоматом, все ринулись бы в Украину, и воевать стало бы просто некому и не за что. Несколько месяцев назад в наших СМИ уже обсуждался этот вариант, как покончить с войной. Решение напрашивается простое—зажить лучше, чем там, за линией фронта. Случись так, никакой Путлер не удержал бы людей между фронтами, сработал бы могучий закон естественного перетекания, когда, как говорят в народе, «рыба ищет, где глубже, а человек—где рыба», и войне там просто не было бы места.





Увы, пока это–голубая мечта, потому как наивно ожидать, что на войне наши столы начнут ломиться от изобилия. И еще одно из «пока»—это пока Порошенко сидит на шоколадном крючке у Путина и пока его военный заводик дает прибыль во время войны. А последний шикарный парад—похоже, показуха, армией надо было заниматься не перед выборами, а когда в 14-м году за свободу Украины шли на смерть батальоны добровольцев. Война не только несет массовые страдания (что по-человечески понятно), кому-то война—один из способов набивать карманы. К сожалению, нелюдей у нас все еще выше крыши, они хладнокровно уничтожают массы людей радиацией, выбросами ядов в воду и воздух и травят массы детей (!) порченой едой и дурью, и все ради наживы. Война их питает торговлей наркотой, оружием и прочей контрабандой, потому так упираются рогом, чтобы война длилась вечно, причем сами не рискуют сидеть в окопах, предпочитают оплачивать гладиаторов.





А еще война—для темных делишек лучше прикрытия не придумаешь. Скажем, везут нам транж МВФ в миллиард долларов, пересекши границу, доллары начинают таинственно исчезать, так тут сразу же объяснение, мол, проклятые диверсанты и сепары караваны грабят. Или такое вот—выделят миллиард на строительство автобана по улице Херсонской, через месяц приходят, глядь, ни дороги, ни денег, и тут же объяснение, мол, военная тактика такая до конца войны, ведь по такой дороге никакие танки не ворвутся в Никополь—ни русские, ни донецкие, ни немецкие, дорога сама разберет их на запчасти.





А ежели кто из слуг народа вдруг почует, что на ближайших выборах его вышибут из прибыльного кресла (когда еще столько недограблено!), он тут же собирает команду лоббистов, те заламывают руки главе государства путем голосования, тот объявляет военное положение, а там любые выборы запрещаются (по закону), и так длится, пока лоббисты не получат отмашку, что все уже дограблено и можно проводить выборы и мириться.





А если кто вздумает гавкать, где же обещанное покращення, тому мигом рот заткнут, мол, в стране идет война и с хлебом напряженка, а вы тут со всякой хренью сунетесь.





И все-таки на встрече витала некая грусть, и было отчего, особенно когда А.Садовый просто рассказывал о жизни во Львове, а люди слушали это как сказку. Ведь жизнь оценивается путем сравнения и никопольчане вдруг вспомнили, что когда-то и в Никополе был свой хлеб, свое молоко, свое мясо и колбаса, свое пиво, свой общественный транспорт, свой тубдиспансер и свой парк Победы со своими оградами, своя детская молочная кухня и аптеки, свои ДК с массой кружков и секций для детей и свои кинотеатры, свои строительные краны, свои нитки и носки, свои рынки, свои горгаз и электросеть с теплосетью, свой кирпич, свои коренные менты, прокуроры, судьи и налоговики, свои СМИ да еще многое из того, без чего не обойтись в любом хозяйстве. В беседе выяснилось, что все это во Львове и сейчас успешно работает и приумножается регулярно, а у нас воруется, или превращается в руины. Когда до А.Садового это дошло, на его лице появилось явное удивление, ну, нормальному человеку реакция понятна, ведь так поступать с городом может или круглый дурак, или отпетый бандит, а скорее, бандит, косящий под дурня. Во всяком случае, во Львове руин вы не увидите, а это говорит о многом. Ну ладно лить слезы в пустоту, эти косяки исправимы при наличии воли. И это не модная фраза, при желании достаточно принять нескольких незамысловатых бумажек—и история потечет совсем по другому руслу.





Скажем, закон об обязательном заключении юридического договора между избранниками любого ранга (от села до государства в целом) и громадой, его избравшей, по которому он обязуется в случае невыполнения любого пункта его обещаний немедленно покинуть занимаемый пост, либо его отставят по суду с возмещением ущерба. Правда, прийдется еще принять закон об избирательности (вместо назначаемости) судей и шерифов, но это тоже не сложно. Зато сразу же кончится пустая болтовня о неприкосновенности кого-то, об избирательной системе (если обязательства берет целая партия, она полностью вылетает, скажем, из парламента в случае чего), да и статья Конституции о народовластии наконец-то приобретет смысл. И еще один пустяк—обязать законодателей делать законы под народ, а не прогибать громаду под законы.





Давно пора нашим дорогим (в долларах) избранникам заняться стоящим делом, а то в ВР бьются насмерть за военный союз с Колумбией, а в нашем горсовете—за братство с канадским поселком Ллойдминстером. Не, братство—дело стоящее, но братаются обычно с себе подобными, так шо давайте пошлем делегацию в Канаду, но без мэра, пусть поспрашают, нет ли там его родственников, да покажут канадцам фото наших дорог, тротуаров и руин детсадиков и общежитий. Если и там такое же, то чего бы и не побрататься? А если нет, то… стыда не оберешься. Обязательно кто-то скажет, что эти предложения—примитив.





А кто сказал, что примитив—это плохо? Не глупцы же утверждают, что все гениальное—простое. Если бы мы это применили, то сейчас имели бы простую картину маслом—скажем, наш мэр подписал договор о рекультивации земель после того, как разрыли и утянули нашу теплосеть. Приходим на аллею проспета Трубников—а она как свиньями порыта, мы тут же не медля мэру предъяву, мол, слазь с коня, не мучь скотину и помахали бы вслед ручкой, а рекультивацию—за его счет. Такие картины рисуются, когда люди перестают чувствовать себя хозяевами на своей земле и выбирают себе хозяев с завязанными глазами. Неужели не унизительно чувствовать сбя самыми бесправными в и так уже униженой Украине?





Борис Кривчик