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Жизнь города

Нужен ли медвытрезвитель? (видео)

 

Нужен ли медвытрезвитель?



Видео прислано Никопольчанкой Екатериной

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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:36Просмотров: 233 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 00:57)
      Посетители | Offline
      А может просто хватит бухать! Или делать это дома.
      Из-за чертовых алкашей и наркоманов все уже перестали обращать внимание на лежащих на земле людей. Стереотип сформировался. А некоторые лежат с инсультом или сердечным приступом. Совсем недавно я был свидетелем подобного случая. Не знаю, спасли человека в больнице или нет.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 619

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