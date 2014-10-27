Нужен ли медвытрезвитель? (видео)

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А может просто хватит бухать! Или делать это дома.

Из-за чертовых алкашей и наркоманов все уже перестали обращать внимание на лежащих на земле людей. Стереотип сформировался. А некоторые лежат с инсультом или сердечным приступом. Совсем недавно я был свидетелем подобного случая. Не знаю, спасли человека в больнице или нет.