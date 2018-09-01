На центральной площади Покрова уже появился бесплатный Wi-Fi

Современные информационные технологии сегодня настолько плотно вошли в жизнь людей, что стали таким же необходимым ресурсом, как коммунальные услуги или продукты питания. Например, в 2009 году Конституционный Совет Франции объявил доступ к широкополосному интернету основополагающим правом человека. В 2010 году Коста-Рика отнесла право на доступ к интернету к основным правам человека.

Сегодня интернет это не только развлечение, но, прежде всего, доступ к информации, возможность выразить свое мнение. Поэтому его доступность действительно необходимый шаг для развития демократических процессов в обществе.





Мы уже сообщали о том, что в рамках программы "Бюджет участия 2018" в Покрове одним из проектов, который победил в конкурсе на предоставление финансирования из городского бюджета, стал проект "Сирко-Wi-Fi". Он предусматривал установку на центральной площади им. Ивана Сирко так называемой "точки доступа". Последняя позволит горожанам и гостям Покрова бесплатно подключаться к сети интернет, например с мобильных устройств или других приложений.





И, как сообщает пресс-служба городского совета, на данный момент проект «Сирко-Wi-Fi» уже воплощен в жизнь. Установлено все необходимое оборудование, программное обеспечение и подключен сам интернет. Вокруг точки доступа формируется пространственная область радиусом 50-100 метров (ее называют хот-спотом или зоной Wi-Fi), в рамках которой можно пользоваться беспроводной сетью. Фактически, подключиться к интернету можно в любой части площади в чем может убедиться каждый желающий. Для этого владельцу ноутбука или мобильного устройства с адаптером Wi-Fi необходимо просто попасть в радиус ее действия. Все действия по определению устройства и настройки сети большинство операционных систем компьютеров и мобильных устройств выполняют автоматически.





Напомним, что всего в рамках «Бюджета участия 2018» из городского бюджета будет профинансировано 5 проектов-победителей, которые набрали наибольшее количество голосов. Общий объем финансирования из городского бюджета составит почти 500 тысяч гривен. Воплотить их в жизнь планируется до конца текущего года.