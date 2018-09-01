Прямой эфир на тему: О работе комитета по правовым и антикоррупционным вопросам (сегодня, 11:00)

Сегодня, 11:00. В гостях студии, председатель комитета по правовым и антикоррупционным вопросам при Общественном наблюдательном совете, Сергей Сулима





Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)