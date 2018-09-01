Это не Припять, это детская, юношеская, спортивная школа "Трубник" (видео)

Письменная благодарность с занесением в личное дело Фисаку А.П., Коник О.В., Мамантовой Т.В., Головановой А.А..

_ ___

Уже два дня, как я официально безработный. Обещания Мамонтовой Т.В., которые она давала с трибуны в сессионном зале - ЛОЖЬ!!! Напомню, г-жа Мамонтова обещала, что ВСЕ работники ДЮСШ "ТРУБНИК" после "маневров" спорткомитета по "слиянию" двух школ (по факту уничтожение одной), останутся при работе и никого на улицу не выкинут. ВЫКИНУЛИ.

- Выкинули директора, который отдал стадиону 30 лет жизни и спас школу от развала.

- Выкинули завуча, офицера-афганца, профессионала высочайшего класса, побоялись провести честный конкурс на место завуча с формулировкой: "Нам, тут, ваши шпионы не нужны!"

- Выкинули меня, молодого специалиста, заменив на человека, который приписывал себе левую ставку (как и все новое руководство) и тем самым вытягивал деньги из бюджета города за работу, которую не делал. На человека, которого убрали с должности директора ДЮСШ, потом завуча (видимо знатный специалист) теперь (По моей информации) он инструктор-методист.)))

Кстати, недавно наткнулся на статью, где автор размышлял почему молодежь уезжает из страны и как ее удержать? А вот так и удерживайте. Вышвыривайте на улица, а на место молодых, берите старых, матерых, коррупционеров.

Сразу видно, Фисак А.П., Коник О.В., да и весь спорткомитет ЗА молодежь))

_

Так за что же благодарность?

Да за то, что меня вышвырнули и оставили без работы как раз, когда у меня родился ребенок. Теперь я смогу больше времени проводить с ним. Ну и что, что был единственным кормильцем в семье, кому какое дело, да, Андрей Петрович? Главное, что ВСЕ послушные и нужные люди на "своих" местах. Теперь можно творить все, что угодно в этой ДЮСШ, да г-жа Коник? Например уничтожить отделение футбола, которое было в ДЮСШ "Трубник" лет 50. И молодые футболисты привозили кубки даже с международных соревнований, например из Италии. Ну уничтожили и хрен с тем футболом и с теми детьми, да, г-жа Мамонтова?

Так же хочу поблагодарить, что оценили мой вклад в развитие ДЮСШ когда я ЗА СВОИ деньги построил спортзал для скалолазов стоимостью от 7 до 10 000 долларов (в зависимости от курса) . Чтоб его построить я по 10 месяцев в году проводил в морях да океанах высматривая пиратов. Мне все говорили, что я дурак, что лучше бы квартиру купил себе, но я принял решение в пользу детей и до сих пор живу на съемной квартире. Но спасибо, что не забыли об этом, что оценили это. А нет, наплевали и размазали, пришли на все готовое, а тех, кто это приготовил пинком под зад. Да г-жа Голованова?

_

Но это все лирика, главное, что на наши места пришли достойные люди. Вон как новый директор Елена Антонова просто дралась за то чтоб спасти отделение футбола, а нет, не дралась, и слова в защиту не сказала. Уничтожили да и фиг с ним, гори оно синим пламенем. 100 детей туда, 100 обратно, кому они нужны в ДЕТСКОЙ спортивной школе. Правда ведь? Вот почему хорошо иметь послушное руководство, твори что хочу, а они и слова не скажут.

А Осин чего стоит, а кстати, кто знает, чего стоит Осин? Лично для меня он стоит двадцаточку, именно столько он сбивал с людей, которые приходили поиграть в теннис)) И это не смотря на 100% финансирование его школы. Жаль, что про зарплатные карточки рассказать не могу, фигурант боится, что его уволят. Да, Осин?

_

Но тем не менее, наша борьба не прошла бесследно!

Нам удалось:

- Отстоять имя СТАРЕЙШЕЙ ДЮСШ в городе. Спорткомитет неистово мечтал стареть ее под НОЛЬ. Чтоб и воспоминаний не осталось. ОТСТОЯЛИ!

- Оставить на работе уборщиц и сторожей, изначально их ВСЕХ планировали так же выкинуть на улицу. ОТСТОЯЛИ.

- ВСЕ занятия в ДЮСШ "Трубник" должны быть БЕСПЛАТНЫЕ!!! Я проконтролирую.

_

Ах да, чуть не забыл. Хочу показать вам, как новое ВЫСОКОКЛАССНОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ руководство подготовилось к новому учебному году и встрече детей!

Качество видео так себе (телефон старенький), но тем не менее, советую посмотреть все видео целиком, а кому лень тратить 10 минут, то посмотрите до 3:15, потом перейдите на 4:40-5:40, 6:20, 7:20-7:50. В видео слов нету, только музыка, так то если мешает можете отключить.

Всем желающим журналистам могу устроить экскурсию.







_



Так что еще раз,

Фисак А.П.,

Коник О.В.,

Голованова А.А.,

Мамонтова Т.В..

СПАСИБО вам от молодого, безработного отца семейства.

Егор Рудин