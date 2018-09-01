Виктор Артеменко
Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00
Поговорим: о предстоящем мероприятии в Марганце - "Свободный микрофон", о пожарах и о том как дозвонится в аварийку, в любую. О позорной на мой взгляд, инициативной группе по борьбе ... и о мастерах слива. О льготах в стране льготников. О "золотых" ступеньках в исполком. Немного о сессии, и напомним Никопольскому городскому голове когда ему пора
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)
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