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Виктор Артеменко

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Поговорим: о предстоящем мероприятии в Марганце - "Свободный микрофон", о пожарах и о том как дозвонится в аварийку, в любую. О позорной на мой взгляд, инициативной группе по борьбе ... и о мастерах слива. О льготах в стране льготников. О "золотых" ступеньках в исполком. Немного о сессии, и напомним Никопольскому городскому голове когда ему пора



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 11:16Просмотров: 230 Комментариев: 0
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