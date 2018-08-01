31 серпня 2018 року о 10.00 в залі засідань міської ради (4-й поверх) відбудеться засідання тридцять дев’ятої сесії міської ради VІІ скликання

На розгляд сесії винесені такі питання:

- про урегулювання земельних відносин;

- про встановлення розміру пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Нікополя (вул. Шевченка, 199/1);

- про затвердження змін до міської програми «Сприяння Нікопольському об’єднаному міському військовому комісаріату, військовій частині А0593 Збройних сил України, Нікопольському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, Нікопольському міському відділу УСБ України у Дніпропетровській області на 2017-2019 роки»;

- про затвердження Положення про управління контролю Нікопольської міської ради;

- про затвердження Статуту комунального закладу «Нікопольський Палац урочистих подій» Нікопольської міської ради у новій редакції;

- про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Нікопольської міської ради;

- про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 26 «РОСТОЧОК» МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ та затвердження статутів комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти у новій редакції;

- про затвердження Переліку адміністративних послуг, що можуть надаватися через відділ «Центр надання адміністративних послуг м. Нікополя» управління адміністративних послуг та дозвільних процедур;

- про внесення доповнень до заходів на 2018 рік Програми соціального захисту населення м. Нікополя на 2016 – 2018 роки «ТУРБОТА», затверджених рішенням міської ради від 22.12.2017 року № 32-29/VII;

- про затвердження договорів про надання субвенцій;

- про затвердження змін до міської цільової програми «Розвиток фізичної культури і спорту в місті Нікополі на 2017-2019 роки»;

- про надання згоди на встановлення побратимських відносин з містом Ллойдмінстер, Канада (провінція Альберта / провінція Саскачеван);

- про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, визначення та затвердження способу приватизації об’єктів комунальної власності;

- про передачу у тимчасове безоплатне користування комунальному закладу «Нікопольська міська лікарня №1» ДОР» комунального майна;

- про передачу у тимчасове безоплатне користування комунальному закладу «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікопольської міської ради комунального майна;

- про надання згоди ТОВ «САВСЕРВІС» на передачу нерухомого майна ТОВ «ТС ПЛЮС»;

- про надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя;

- про затвердження змін та доповнень до додатку 1 до «Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополя на 2017-2019 роки»;

- про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2018 № 92-37/VII;

- про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 64-29/VІІ «Про бюджет міста на 2018 рік»;

- різне.





На тридцять дев’яту сесію міської ради запрошуються народний депутат України, обраний в одномандатному виборчому окрузі № 35, депутати Дніпропетровської обласної ради від м. Нікополя, керівник місцевої прокуратури, голова міськрайонного суду, начальник міського відділу поліції, Почесні громадяни міста, керівники підприємств міста, заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації.





Реєстрація депутатів міської ради та запрошених на сесію почнеться о 9.30 у вестибюлі четвертого поверху.





Джерело: nikopol-mrada.dp.gov.ua